Los 12 de Popovich: así es el 'Team USA' de Tokio 2020

El jugador español Alberto Abalde (d) en acción ante el estadounidense Kevin Durant (i), durante un partido de exhibición entre Estados Unidos y España, disputado en Las Vegas, EEUU, el pasado 18 de julio.EFE / David Becker/Archivo

Tokio, 23 jul (EFE).- Estados Unidos aspira a ganar sus cuartos Juegos Olímpicos consecutivos en baloncesto masculino, los decimosextos en total en su historia, con un equipo liderado por Kevin Durant, con dos campeones de la NBA con los Milwaukee Bucks, Khris Middleton y Jrue Holiday, y el subcampeón Devin Booker (Phoenix Suns), últimas incorporaciones de una concentración accidentada por los casos de coronavirus.

En un conjunto que tiene bajas destacadas como las de Stephen Curry (Golden State Warriors), Donovan Mitchell (Utah Jazz), LeBron James (Los Ángeles Lakers) o James Harden (Brooklyn Nets), Popovich ha congregado el talento disponible con solo dos jugadores con experiencia olímpica: Durant (Brooklyn Nets) y Draymond Green (Golden State Warriors), ya que Kevin Love (Cleveland Cavaliers) decidió dejar la convocatoria por sus problemas físicos.

Con un inicio titubeante por las derrotas ante Nigeria (90-87) y Australia (91-83), pero recuperando el ritmo ante Argentina (108-80) y España (83-79), el seleccionador Gregg Popovich ha tenido no pocas dificultades en la preparación: desde la llegada casi in extremis de los protagonistas de las finales de la NBA, que acabaron este martes, hasta los estragos del coronavirus en su concentración.

De hecho, de su lista inicial se ha caído el escolta de los Washington Wizards Bradley Beal, al ser incluido en el protocolo de coronavirus de la federación estadounidense -aunque no se aclaró si fue por un positivo propio o por un contacto-, y por el aislamiento médico pasaron Jerami Grant y Zach LaVine, hasta el punto de que este último tuvo que viajar más tarde a Tokio.

Además de Beal, el alero Kevin Love -cuya convocatoria estuvo rodeada de polémica después de una temporada marcada por las lesiones, que levantaron especulaciones sobre si era llamado para evitar un equipo totalmente afroamericano- decidió dejar la selección por sus problemas físicos. Para cubrir ambas bajas fueron llamados el pívot JaVale McGee y el escolta Keldon Johnson.

Estos son los doce jugadores de la selección masculina de baloncesto de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:

4 - Keldon Johnson (escolta, 21 años, 1,96 metros, San Antonio Spurs)

Reemplazo de urgencia para el escolta de los Washington Wizards Bradley Beal, Johnson ya formaba parte de la concentración estadounidense en Las Vegas como parte del equipo auxiliar a la preparación del conjunto olímpico y ya había participado en algunos de los partidos de la selección, con lo cual tenía ritmo competitivo, además de ser conocido por Gregg Popovich, su entrenador en los San Antonio Spurs.

Johnson acaba de terminar su segunda temporada en la NBA, en la que ha disputado 69 partidos, 67 desde el quinteto inicial con una media de 12,8 puntos y 6 rebotes en unos 28,5 minutos de juego por encuentro. Aportará juventud y físico, siendo un jugador al que su seleccionador conoce a la perfección.

5 - Zach LaVine (escolta, 26 años, 1,96 metros, Chicago Bulls)

Un tirador de muñeca afilada. El escolta de los Chicago Bulls está en los libros de historia por ser el tercer tirador de la NBA con más triples en un partido: los 13 de 17 intentos que le endosó a Charlotte Hornets en noviembre de 2019, un registro que solo mejoran Stephen Curry y Klay Thompson, que llegó a anotar 14.

Jugador irregular, esta temporada ha subido sus prestaciones hasta promediar 27,4 puntos por encuentro y un acierto del 41,9% en las cestas de tres puntos. Chicago Bulls no llegó a clasificarse a los 'playoffs', así que Tokio será otra oportunidad para mostrarse para LaVine, que viajó con retraso debido al protocolo covid.

6 - Damian Lillard (base, 30 años, 1,88 metros, Portland Trail Blazers)

Fue una de las primeras estrellas de la NBA en dar el sí a Popovich. Jugador histórico de los Portland Trail Blazers -de donde podría salir este verano por el cambio de entrenador- es uno de los dos jugadores en la historia de la franquicia que ha jugado seis veces el 'All-Star'. El otro acreedor de tal honor fue Clyde Drexler, miembro del 'Dream Team' de Barcelona 1992.

Tirador y gran asistente, mantuvo con vida a los Blazers hasta el sexto partido de su serie de los 'playoffs' contra los Denver Nuggets, con unos impresionantes 55 puntos y 12 triples en el quinto duelo, pero tuvo que doblar la rodilla ante el serbio Nikola Jokic. El balcánico rechazó estar en Tokio y su país no logró plaza en el Preolímpico de Belgrado, pero el californiano sí tendrá la oportunidad de luchar por un metal olímpico por primera vez.

7 - Kevin Durant (ala-pívot, 32 años, 2,08 metros, Brooklyn Nets)

La gran estrella de este 'Team USA' será el cuarto jugador de la historia de Estados Unidos en participar en tres ediciones de los Juegos, tras los oros de Londres 2012 y Río 2016. Solo ha disputado más Carmelo Anthony, que además de en esos dos estuvo en Pekín 2008 y Atenas 2004. Durant también ganó el Mundial de Turquía 2010.

"Si me hubiera dicho que no, le habría rogado, llorado, cualquier cosa para cambiar su idea", confesó Gregg Popovich tras el primer día de la concentración del 'Team USA'.

Con dos anillos en su palmarés, los de 2017 y 2018 con Golden State Warriors, y tras haber superado una grave lesión en el tendón de Aquiles de casi dos años, regresó para ser el primer jugador en la historia en anotar más de 45 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en un partido (49, 17 y 10, contra Milwaukee Bucks). En Tokio, quiere sumar el tercer oro de su carrera.

8 - Khris Middleton (alero, 29 años, 2,01 metros, Milwaukee Bucks)

Uno de los pocos supervivientes en esta selección del equipo que fracasó en el Mundial de China 2019, perdiendo en cuartos contra Francia y en el duelo por el quinto puesto con Serbia. Forma parte de los Bucks campeones de la NBA 50 años después, aunque su brillo palidece por la estrella del griego Giannis Antentokoumpo, jugador más valioso de las finales.

No está entre los mayores anotadores de esta temporada, pero cuando calienta la muñeca es capaz de firmar cuartos de 20 puntos o más, como ha demostrado en las Finales, cuando aportó 40 puntos en el cuarto partido y 29 en el quinto para la remontada que ha acabado con el anhelado segundo anillo en la historia de los Bucks.

9 - Jerami Grant (ala-pívot, 27 años, 2,03 metros, Detroit Pistons)

Miembro de una estirpe de jugadores NBA que incluye a su padre, Harvey Grant y su tío Horace Grant (cuatro veces campeón de la NBA con los Bulls y los Lakers), durante la última temporada fue el segundo jugador que más mejora experimentó en el campeonato estadounidense, pasando de 12 puntos por partido a 22,3 con Detroit Pistons.

Según la prensa estadounidense, dos pesos pesados del vestuario del equipo olímpico como Kevin Durant y Damian Lillard reclamaron a Popovich su presencia. Con él, el conjunto estadounidense gana un jugador trabajador en defensa y versátil en el juego ofensivo. "Es el tipo adecuado para tener en un equipo", dijo el seleccionador. Durante la preparación tuvo que aislarse por el protocolo covid, pero fue liberado a tiempo y viajó a Tokio con sus compañeros.

10 - Jayson Tatum (alero, 23 años, 2,03 metros, Boston Celtics)

El heredero de Kobe Bryant en el dorsal '10' olímpico, "un honor tremendo" en palabras del propio Tatum, posee ya a sus 23 años algunas marcas históricas de la franquicia más laureada de la NBA, Boston Celtics, como el debutante con más partidos anotando 20 puntos, o el jugador más joven en alcanzar 50 puntos en un partido, en ambas superando a una leyenda como Larry Bird.

Tatum es uno de los pocos supervivientes de la debacle de China 2019, donde apenas pudo disputar dos encuentros de la fase de grupos por una lesión. En esta campaña ha promediado 26,4 puntos por encuentro, con un acierto en triples del 38,6%, aunque sus Celtics se quedaron en primera ronda de los 'playoffs', derrotados en un 4-1 global por los Brooklyn Nets de Durant.

11 - JaVale McGee (pívot, 33 años, 2,13 metros, Denver Nuggets)

Refuerzo sorprendente de Popovich para reemplazar a Kevin Love, McGee comenzó la última temporada de la NBA en los Cleveland Cavaliers, con los que disputó 33 partidos, y luego fue fichado por Denver Nuggets, donde disputó 13 de la temporada regular y cuatro de los 'playoffs'. Esta campaña ha ofrecido una media de 7,3 puntos y 5,2 rebotes por duelo.

McGee es un jugador experimentado y que puede aportar esfuerzo defensivo, lo que le ha permitido formar parte de tres equipos campeones de la NBA: los Golden State Warriors de 2017 y 2018, y Los Ángeles Lakers en 2020. Su participación en Tokio 2020 tiene un punto familiar: su madre, Pamela McGee, exjugadora y entrenadora de la WNBA fue campeona olímpica con la selección estadounidense en Los Ángeles 1984. Su hermana Imani McGee también jugó en la WNBA

12 - Jrue Holiday (base, 31 años, 1,90 metros, Milwaukee Bucks)

Los Bucks de Milwaukee apostaron fuerte a principio de temporada por este base veterano que hasta el momento había pasado por Philadelphia y Nueva Orleans, y Holiday se lo devolvió con una de las mejores temporadas de su carrera, con 17,7 puntos por partido en la temporada regular, 39,2% de acierto de tres puntos y 6,1 asistencias que le han valido un anillo de la NBA y extender su contrato cuatro años más.

Holiday, quien llegó a interrumpir su carrera NBA en 2016 durante varios encuentros para cuidar a su pareja, la exfutbolista Lauren Cheney, cuando sufrió un tumor cerebral; será una de las alternativas de Popovich para manejar el balón y dar descansos a Lillard y Booker.

13 - Bam Adebayo (ala-pívot, 23 años, 2,06 metros, Miami Heat)

El interior de Miami Heat es uno de los jugadores destinados a aportar músculo y potencia al juego interior de este 'Team USA'. Comparado muchas veces con Dwight Howard y considerado más un reboteador y finalizador bajo el aro, poco a poco fue mejorando sus recursos ofensivos.

Tras una gran campaña 2019-20 en la que acabó llegando a la final de la 'burbuja' de Orlando (Florida) perdida por los Heat contra Los Ángeles Lakers con una media de 18,7 puntos por partido y 8,9 rebotes en la temporada regular; en esta campaña cayeron un poco sus prestaciones (15,5 puntos y 9,3 rebotes), pero fue elegido en el segundo mejor quinteto defensivo de la competición. Esa defensa es lo que espera de él Popovich en Tokio.

14 - Draymond Green (alero, 31 años, 1,98 metros, Golden State Warriors)

Representante de los Golden State Warriors tres veces campeones NBA en este 'Team USA' tras la renuncia de Stephen Curry, Green es un jugador que ofrece tanto capacidad reboteadora como ayuda en la construcción de juego por su capacidad de asistente: en la última temporada promedió 7,1 capturas y 8,9 rebotes por encuentro.

Su único 'debe' es el acierto ofensivo -apenas promedió 7 puntos por encuentro y un flojo 44,7% de efectividad en los tiros de campo esta temporada-, pero ese apartado es algo de lo que este equipo va sobrado. Campeón en Río 2016, aspira ampliar su palmarés en Tokio.

15 - Devin Booker (base, 24 años, 1,96 metros, Phoenix Suns)

Estrella ofensiva junto a Chris Paul de los sorprendentes Phoenix Suns subcampeones de la NBA, Booker está en máximos de su carrera con 26,3 puntos, 6,1 rebotes y 4,7 asistencias por encuentro. Caracterizado como un anotador, ha mejorado ostensiblemente su capacidad defensiva contra los bases rivales.

Quinto jugador más joven de la historia en alcanzar los 9.000 puntos en la NBA tras LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony y Kobe Bryant, Booker tratará de trasladar su gran campaña a los Juegos de Tokio para compensar el sabor amargo de haber perdido las Finales de la NBA.

Miguel Ángel Moreno