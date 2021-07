La mitad de las ciudades de Brasil no tuvo muertes por covid la última semana

La encuesta, realizada por la Confederación Nacional de Municipios (CNM) de Brasil, indicó que en un 19,1 % de las ciudades del país el número de decesos se mantuvo estable, mientras que en otro 16,6 % disminuyó. EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo

Sao Paulo, 23 jul (EFE).- El 53,1 % de las ciudades de Brasil, uno de los países del mundo más castigados por la pandemia, no registró ninguna muerte relacionada con la covid-19 en la última semana, según un sondeo divulgado este viernes.

La encuesta, realizada por la Confederación Nacional de Municipios (CNM) de Brasil, indicó que en un 19,1 % de las ciudades del país el número de decesos se mantuvo estable, mientras que en otro 16,6 % disminuyó.

Tan solo en un 9,7 % hubo un aumento de las muertes por covid-19, enfermedad que ya deja en todo Brasil cerca de 550.000 óbitos y más de 19,5 millones de infectados desde el inicio de la crisis sanitaria en 2020.

Por otro lado, tan solo un 6,3 % de las ciudades no reportaron ningún caso de coronavirus durante la última semana. En el 41,2 % disminuyeron y en el 34,4 % continuó estable, mientras que en el 16,7 % crecieron.

Los datos corresponden a una encuesta elaborada entre el 19 y el 22 de julio en la que fueron consultados 3.181 gestores locales, lo que supone cerca del 60 % de todos los municipios del país, y reflejan una desaceleración de la pandemia en el gigante sudamericano.

Según estadísticas oficiales, en el último mes, la media diaria de positivos y muertes por coronavirus en Brasil ha descendido un 50 % y un 42,5 %, respectivamente, aunque aún se mantiene en cotas elevadas, con un promedio por encima del millar de fallecidos al día.

Esa aparente tregua que vive hoy Brasil se debe principalmente al avance de la campaña de vacunación y al alto número de infectados registrados en estos 17 meses de pandemia, según los expertos sanitarios.

Casi un 45 % de los 212 millones de brasileños ha recibido la primera de las dos dosis que requieren casi todos los fabricantes y un 17 % tiene ya el ciclo vacunal completo.

No obstante, las autoridades sanitarias brasileñas han reforzado la importancia del distanciamiento social y el uso de mascarilla frente al aumento de infecciones con la agresiva variante delta, detectada en la India y cuya transmisión es ya comunitaria en algunas regiones del país.