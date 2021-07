La España de Gasol aspira a todo en Tokio-2020 sin decirlo muy alto

Cerrar el círculo con un último baile memorable. Pau Gasol regresa tres lustros después a Tokio, postal del viaje iniciático que supuso ganar el Mundial 2006, liderando a España en la conquista de su cuarta medalla consecutiva. ¿Será la ocasión de asaltar el oro que completa la colección?

Junto a Gasol, sobreviven de aquel equipo su hermano Marc, Rudy Fernández y Sergio Rodríguez.

Vuelven a Saitama, en las afueras de Tokio, al 'Super Arena' donde levantaron el título ante 20.000 personas. Esta vez jugarán en silencio, sin espectadores debido a la pandemia.

"A nadie le gusta jugar en pabellones vacíos. Digamos que esa pasión y ese plus de energía y de actividad, la épica del último esfuerzo, posiblemente no se respirará tanto", dijo el seleccionador español Sergio Scariolo.

- Ricky y Sergio al mando -

Campeona mundial en China-2019, España afronta los Juegos como gran candidata a medalla. No se ha bajado del podio desde que logró la plata en Pekín-2008, posición que repitió en Londres-2012, cayendo al tercer cajón en Rio-2016. En las tres ocasiones fue eliminada por Estados Unidos.

Para la aventura japonesa Scariolo viaja con un grupo completo, muy veterano, pero que también tiene energía con los hermanos Hernangómez o Usman Garuba, debutante a los 19 años en un gran torneo.

Claves en el planteamiento del técnico italiano, los bases: Ricky Rubio, que llega tras un año frustrante en la NBA y al que en la preparación ya se le ha puesto cara del 'MVP' que fue hace dos años en China, y Sergio Rodríguez, por cuya magia no parece que no pasen los años. A esta dupla los complementa otro 'grande' curtido en mil batallas, Sergio Lull, también escolta.

El trío tendrá una prueba de fuego en la primera fase, en la que España parte en un 'grupo de la muerte' junto a la subcampeona mundial Argentina, liderada por Facundo Campazzo, y Eslovenia, con Luka Doncic como tótem, además de la anfitriona Japón.

Pero para monumentos, Pau Gasol, de vuelta a la 'Familia' tras dos años alejado de las canchas por lesión. A los 41 años y tras una puesta a punto mejor de lo esperado en el Barcelona, el pívot no será diferencial en la cantidad pero sí por calidad.

"Está claro que mi papel será diferente, no aspiro a jugar todos los minutos que he jugado con anterioridad ni a tener el papel que he tenido, pero sí puedo desempeñar una labor significativa, contribuir, marcar diferencias", señaló Gasol en una entrevista esta semana.

- Nuevo formato, mayor activación -

El nuevo formato del torneo olímpico -tres grupos de cuatro equipos en lugar de dos de seis- supone que los finalistas disputarán seis partidos y no ocho, un cambio que a priori favorece a un grupo veterano.

Pero España, a la que en ocasiones le cuesta arrancar en los torneos, no tendrá esta vez tiempo para las dudas. Los dos primeros de las tres llaves y los dos mejores terceros entran en cuartos.

Los emparejamientos se harán por sorteo. En un bombo los tres primeros y el mejor segundo, en el otro el resto. Los equipos no podrán enfrentarse a sus rivales de la primera fase.

De esta forma España no puede despistarse si no quiere toparse con el ogro norteamericano antes de que juegue por las medallas.

"La activación mental creo que tendrá que ser diferente. La exigencia que los jugadores tienen que poner es mayor, deben tener la conciencia de que el grupo es corto y cada partido tiene un peso específico. A nivel táctico algo nos guardaremos", avisó Scariolo.

