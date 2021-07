La Ciudad de México pasa a riesgo alto por aumento de contagios en jóvenes

Jóvenes caminan por las principales calles de la Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán

Ciudad de México, 23 jul (EFE).- La Ciudad de México se encuentra en semáforo epidemiológico naranja (de riesgo alto) por el aumento en las últimas semanas en casos de contagios de jóvenes con la covid-19, a pesar de que no habrá nuevas medidas de restricción, informó este viernes el Gobierno de la capital.

La ausencia de nuevas medidas se debe -según reportó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum- a que la semana que viene se iniciará la vacunación a personas entre 18 y 29 años y a que el aumento en hospitalizaciones no es demasiado significativo.

Por otra parte, después de varias semanas con un gran aumento en pruebas positivas, esta semana se estabilizó la positividad, afirmó.

"Hay una parte muy importante y es que esta semana pasada se estabilizó la positividad. Lo mejor es seguir vacunando, vacunando y vacunando. Y en particular darle un mensajes a los jóvenes, que nos ayuden para evitar mayor numero de contagios", detalló Sheinbaum.

Por su parte, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), insistió en que la positividad de pruebas de la última semana puede ser "señal temprana de que se está estabilizando".

De nuevo recordaron que esta tercera ola de contagios está muy centralizada en las personas de 18 a 39 años.

El dato de los contagios de personas en ese rango de edad representa casi dos terceras partes de los que se llegaron a presentar entre esa población en el punto de máximos contagios. En tanto, los contagios en personas entre 60 y 69 años representan una quinta parte.

En cuanto al número de personas hospitalizadas, la cifra aumentó en 587 hasta los 2.458, situando la ocupación en el 63 % en la capital, teniendo margen para aumentar la capacidad, detallaron.

En la sección de la población de 18 a 29 años "no hay curva ascendente de hospitalizaciones aunque en la de 30 a 39 sí, levemente", concretó Clark.

La semana próxima se inicia la vacunación de los jóvenes entre 18 y 29 años, aunque todavía no se conocen los detalles. Pero las autoridades confían en que esta ola se controlará mejor cuantas más personas estén vacunadas.

De hecho, el 100 % de las personas de más de 60 años tuvo ya acceso a la pauta completa de vacunación y se espera que el 27 de julio pase lo mismo con las personas entre 50 y 59 años.

Mientras, sucederá lo mismo el 7 de septiembre en la población entre 40 y 49 años; el 14 de septiembre entre las personas de 40 y 49 años. Quienes están entre los 30 y 39 años habrán tenido acceso a ambas dosis también el 14 de septiembre.

Por último, esperan que las personas entre 18 y 29 años estén vacunadas con pauta completa el 12 de octubre.

En la ciudad se han inoculado, hasta el momento, 7,65 millones de dosis de vacunas.