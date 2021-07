Kiko Rivera desmiente que haya crisis matrimonial con su mujer

12-07-2020 KIKO RIVERA E IRENE ROSALES EN EL PLATÓ DE 'GH VIP' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 23 (CHANCE)



Son muchos días los que se lleva hablando de una posible crisis matrimonial entre Kiko Rivera e Irene Rosales. El abandono de la que fuera colaboradora de televisión del programa 'Viva la vida' hacía saltar todas las alarmas, a lo que se le sumo la compra de un coche de alta gama por parte del dj que, según se aseguró, no le había hecho ninguna gracia a su mujer.



Como de costumbre, ninguno de ambos entraron al trapo y desmintieron públicamente lo que se estaba diciendo de ellos, hasta ahora. El hijo de Isabel Pantoja ha aprovechado sus redes sociales para publicar una fotografía espectacular con su mujer e informar a todos sus seguidores de una noticia de última hora, la de su 'no separación':



"BOOM Noticia de última Hora. Te Sigo y seguiré amando hasta el fin de mis días! Lo malo ya pasó Cariño. Todo lo que viene ahora es bueno y solo me apetece vivirlo a tu lado ?? @irenerova24 Tema espero que zanjado...continuamos para bingo familia" establecía en el texto de la imagen y a lo que Irene Rosales respondía: "Con amor hasta el infinito y más allá".



De esta manera, queda demostrado que los dos tortolitos no están pasando por una crisis matrimonial, han sido rumores que no han afectado al matrimonio, simplemente han provocado ruido alrededor de la pareja. Y es que han sido muchos los momentos difíciles de la pareja, pero lo cierto es que ahora están viviendo uno de sus mejores momentos juntos.



Irene Rosales siempre ha permanecido al lado de su marido, incluso en los peores momentos demostró que le quería no separándose de él ni un solo momento. Es por eso por lo que la colaboradora de televisión necesitaba hacer un parón, no por Kiko, sino por descansar después de haber vivido el año más duro de su vida con la muerte de sus padres y el conflicto que éste tiene con su madre.