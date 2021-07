Joven holandés que viajó al espacio dijo a Bezos que nunca había hecho un pedido a Amazon

Por Anthony Deutsch

ÁMSTERDAM, 23 jul (Reuters) - El adolescente holandés que se convirtió esta semana en el viajero espacial más joven de la historia sorprendió al multimillonario Jeff Bezos en el vuelo diciéndole que nunca había pedido nada en Amazon.com.

Oliver Daemen, un estudiante de Física de 18 años, acompañó a Bezos, su hermano Mark Bezos y la aviadora Wally Funk de 82 años -la persona de más edad en ir al espacio- en un viaje de 10 minutos más allá de la atmósfera terrestre.

Bezos financió la empresa de exploración Blue Origin vendiendo acciones por valor de miles de millones de dólares en su negocio de entrega en línea Amazon.

"Le dije a Jeff que, en realidad, nunca había comprado nada en Amazon", dijo Daemen a Reuters en una entrevista el viernes en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. "Y él fue como, 'oh, hace mucho tiempo escuché a alguien decir eso'".

Daemen, quien fue elegido después de que otro candidato que ofreció 28 millones de dólares por el viaje canceló en el último minuto, supo que participaría en el vuelo durante unas vacaciones familiares en Italia.

"Llamaron y dijeron: '¿todavía estás interesado?' y dijimos '¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!'".

Daemen había soñado con los viajes espaciales desde que era un niño, siguió todo el desarrollo de empresas de exploración espacial como Blue Origin y obtuvo su licencia de piloto a una edad temprana.

"No pagamos ni cerca de 28 millones de dólares, pero me eligieron porque era el más joven y también era piloto y ya sabía bastante sobre eso", señaló. "Creo que no me di cuenta hasta que estuve en el cohete: 'guau, realmente está sucediendo'. Era mi objetivo final, final (...) pero nunca pensé que iba a ser tan pronto".

La tripulación recibió dos días de entrenamiento de seguridad, pero no fue nada muy difícil, dijo Daemen, a quien se puede ver en un video del viaje lanzando pelotas de ping-pong en ingravidez con Jeff Bezos.

"Eso fue genial. Es tan extraña la ingravidez. Fue más fácil de lo que esperaba. Fue como estar en el agua", afirmó.

Daemen, quien comenzará en la Universidad de Utrecht en septiembre, dijo no estar seguro de lo que querrá hacer más adelante en la vida, pero que consideraría seriamente una carrera en los viajes espaciales.

Cuando se le preguntó cómo era viajar en un cohete con un multimillonario, respondió con una amplia sonrisa: "Fueron muy divertidos y con los pies en la tierra, por divertido que pueda sonar".

(Editado en español por Carlos Serrano)