JJ.OO/Waterpolo.- Munarriz: "Estamos preparados y venimos a luchar por una medalla"

Alberto Munárriz con la selección española de waterpolo



Marc Larumbe: "Queremos conseguir cuanto antes el acceso a cuartos"



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El waterpolista español Alberto Munarriz ha asegurado que el equipo está "anímicamente bien y con confianza" para afrontar su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio ante Serbia, y ha afirmado que están "preparados" para poder aspirar a conseguir una medalla, el objetivo principal del grupo.



"Venimos a luchar por conseguir una medalla y nos hemos preparado para esto. El partido importante es el de cuartos de final, es el que te va a hacer competir por ganar. Todo se decidirá por detalles. Es el partido decisivo, la clave, pero primero hay que llegar", declaró en rueda de prensa.



El jugador navarro, que ya debutó en unos Juegos en Río, recordó que tienen un grupo "muy complicado", pero que son optimistas y llegan con mucha confianza. "Tenemos cuatro rivales a batir, sin desmerecer a Kazajistán, que es a priori es un partido que debería ser más asequible. Los otros cuatro rivales van a ser muy duros. Australia parece la tapada, pero en el último Mundial demostró que está arriba y que tiene muy buen nivel. Será complicado", indicó.



"Otros años llegamos muy bien, y creo que desde hace unos años el equipo ha tenido un cambio en cuanto a mentalidad. Con todas estas potencias como Croacia, Serbia o Montenegro hemos conseguido competir con ellas. Anímicamente estamos bien, con confianza, creemos en nosotros y estamos bien preparados. Lucharemos por ganar cada partido y ver cómo poco a poco se va desarrollando el grupo", manifestó.



Sobre la estancia en la capital nipona, Munarriz explicó que ya han conseguido adaptarse a las condiciones, aunque hace "mucho calor". "Está todo muy controlado, nos hacen PCR todos los días. Estamos asentados, con ganas de empezar a competir. Hoy hemos tenido el primer entrenamiento", subrayó.



Por su parte, el también internacional Marc Larumbe confesó que están "con ganas de empezar después de tantos meses de trabajo". "Tuvimos un stage con Hungría en Aoyama. Los dos primeros días duermes bien, pero a partir del tercero o cuarto algunos tuvieron signos de 'jetlag'. Ya llevamos más de una semana y estamos perfectamente adaptados", apuntó, asegurando que no van a poder estar en la ceremonia de inauguración. "El domingo tenemos un partido exigente contra la campeona olímpica, Serbia, y hemos decidido no ir y descansar", expresó.



Además, el catalán apuntó claramente a los cuartos como momento decisivo de la participación olímpica. "Tenemos que ir partido a partido, conseguir cuanto antes el acceso a los cuartos. Una vez logrado el objetivo de estar entre los ocho mejores, el día más importante será el de los cuartos, donde se decidirá tu futuro, para saber si compites por medalla o no".



Sobre las aspiraciones en Tokio, lo tiene claro: "un metal". "El equipo se iría contento a casa alcanzando una medalla. Más allá de eso, es importante el partido de cuartos, competir muy bien, centrarse en el plan de partido que marque el entrenador; si así lo hacemos, tendremos opciones de victoria. Remarco sobre todo la importancia de los cuartos y de seguir adelante, porque los partidos del 5º al 8º son muy duros mentalmente", finalizó.