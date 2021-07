JJ.OO/Voley playa.- Adrián Gavira: "Las sensaciones con la pista y la arena son muy buenas"

08-08-2016 Pablo Herrera y Adrián Gavira en los Juegos de Río SUDAMÉRICA BRASIL DEPORTES FIVB



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El jugador español de voley playa Adrián Gavira destacó las "buenas sensaciones con la pista y la arena" antes del debut en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, junto a su compañero Pablo Herrera, que puso el acento en celebrar la inauguración después de "todo lo que hemos pasado este año por el coronavirus".



Gavira y Herrera, triples campeones de Europa, debutarán este sábado en sus terceros Juegos Olímpicos a partir de las 9:00 horas ante la pareja del Comité Olímpico Ruso Semenov/Leshukov. "No hace tanto, tanto calor como esperábamos y las sensaciones con la pista y la arena son muy buenas", dijo Gavira en la rueda de prensa oficial previa al estreno.



"A ver si mantenemos el nivel de juego de los últimos torneos y conseguimos arrancar bien", añadió el sanroqueño. "Somos una pareja que tenemos que jugar muy, muy bien, porque nuestro fuerte no es el bloqueo ni el remate. Tenemos que jugar a un gran nivel para poder ganar mañana a los rusos", apuntó.



Por su parte, su compañero Pablo Herrera indicó: "Esto empieza ya, después de todo lo que hemos pasado en este año y medio con el coronavirus, es bonito tener unas horas para disfrutar de la ceremonia aunque fuese un poco descafeinada". El castellonense ya fue plata en Atenas 2004 junto a Javier Bosma.



Por su parte, la pareja femenina formada por Liliana Fernández y Elsa Baquerizo, que también compite en sus terceros Juegos, arranca el domingo 25 de julio a las 14.00 hora española frente a las neerlandesas Keizer y Meppelink. "Tenemos un grupo complicado nosotras y empezamos contra el equipo holandés, va a ser partido de veteranas. Las favoritas son Estados Unidos y nosotras tenemos que pensar partido a partido, intentando no morir en el intento", dijo Baquerizo.



Además, Liliana Fernández admitió que todavía no se ha adaptado bien al horario de Tokio. "Me estoy levantando a las tres de la mañana. Pero lo demás todo está muy bien organizado. Unos Juegos más, aunque con gel, mascarilla, metacrilato y tests de saliva", manifestó.



Tras la fase de grupos -con tres partidos-, los dos primeros clasificados de cada uno de los seis grupos y los dos mejores terceros accederán directamente a las rondas eliminatorias, mientras que los cuatro terceros restantes disputarán una primera eliminatoria para completar los octavos de final con otras dos parejas. A partir de ahí, las 16 parejas clasificadas pelearán por subirse a lo más alto del podio.