JJ.OO.- Bach: "Es un momento de esperanza, la llama olímpica brilla más fuerte para todos"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmó que es un "momento de esperanza" en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo, que se han inaugurado este viernes y se disputan hasta el 8 de agosto, y celebró que la cita se pueda celebrar pese a la pandemia.



"Hoy es un momento de esperanza. Sí, es muy diferente a lo que todos imaginábamos. Pero aprovechemos este momento. Finalmente, estamos todos reunidos aquí: los deportistas de los 205 Comités Olímpicos Nacionales y el Equipo Olímpico de Refugiados formado por el COI, que viven juntos bajo un mismo techo en la Villa Olímpica", indicó.



Thomas Bach destacó el "poder unificador" del deporte. "Es el mensaje de solidaridad, el mensaje de paz y el mensaje de resiliencia. Nos da a todos esperanza para nuestro próximo viaje juntos. Solo podemos estar juntos aquí gracias a ustedes, nuestros amables anfitriones, el pueblo japonés, a quien nos gustaría expresar nuestra estima y respeto", agradeció.



El presidente del COI destacó el "extraordinario trabajo" llevado a cabo por el Comité Organizador y las autoridades japonesas. "Me gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento. Hace diez años, se embarcó en el proyecto de devolver el espíritu olímpico a Tokio después de los excepcionales Juegos Olímpicos de 1964. Fue una empresa difícil, con desafíos sin precedentes: primero, reconstruir después del gran terremoto del este de Japón, luego la pandemia del coronavirus", recordó.



Asimismo, el máximo responsable del COI hizo extensivo su agradecimiento a todos los "héroes anónimos", médicos y cuidadores, y a todos los japoneses que están ayudando a "contener la pandemia" y superar grandes dificultades en su 'viaje olímpico'.



También se refirió a los deportistas por la incertidumbre que les ha acompañado en la preparación olímpica, aunque no sabían si se iban a disputar los Juegos y al esfuerzo de los comités olímpicos nacionales. "Luchásteis, perseverásteis, nunca os rendísteis y hoy estáis haciendo realidad vuestro sueño olímpico", apuntó.



Bach dijo que la comunidad olímpica ha aprendido que solo puede afrontar los grandes desafíos de este tiempo si está toda unida. "La lección que habremos aprendido es que necesitamos más solidaridad. La solidaridad es ayudarnos, compartir y cuidarnos. Esta solidaridad alimenta nuestra misión de hacer del mundo un lugar mejor a través del deporte", subrayó.



Igualmente dio la bienvenida al Equipo Olímpico de Refugiados formado por el COI. "Con vuestro talento y espíritu humano, demuestráis cómo los refugiados son un enriquecimiento para la sociedad. Tuvísteis que huir de vuestros hogares por violencia, hambre o simplemente porque eráis diferentes. Hoy te damos la bienvenida con los brazos abiertos y te ofrecemos un hogar tranquilo", señaló.



"UNIDOS SOMOS MÁS GRANDES"



"Esta experiencia olímpica nos hace a todos muy humildes porque sentimos que somos parte de algo más grande que nosotros. Somos parte de un evento que une al mundo. Unidos en nuestra diversidad, somos más grandes que la suma de nuestras partes. Siempre somos más fuertes juntos", resumió.



Bach expresó su agradecimiento a los deportistas por expresar su compromiso con los valores olímpicos de solidaridad, no discriminación, deporte libre de dopaje, inclusión e igualdad en su nuevo juramento olímpico.



"No podemos ir más rápido, no podemos apuntar más alto, solo podemos volvernos más fuertes si estamos juntos, unidos. Por eso el COI ha adaptado el lema olímpico a nuestro tiempo: más rápido, más alto, más fuerte, juntos. Ese sentimiento de unidad, es la luz al final del túnel oscuro", dijo.



La pandemia ha obligado a tomar caminos separados y mantener la distancia respecto al otro, incluso de los seres queridos. "Esta separación hizo que este túnel fuera tan oscuro. Pero hoy estamos unidos para compartir este momento juntos. La llama olímpica hace que esta luz brille más para todos nosotros", sentenció.