Israel: vacuna Pfizer protege contra enfermedad grave por delta

(Bloomberg) -- La vacuna contra el covid-19 de Pfizer Inc. proporcionó una alta protección contra hospitalizaciones y casos graves causados por la contagiosa variante delta en Israel en las últimas semanas, aunque solo fue un 39% eficaz en la prevención de las infecciones, según el Ministerio de Salud del país.

La vacuna, desarrollada con BioNTech SE, propprcionó un 88% de protección contra la hospitalización y 91% contra la enfermedad grave a un número indeterminado de personas estudiadas entre el 20 de junio y el 17 de julio, según un informe del Ministerio de Salud publicado el jueves.

Según el informe, los datos podrían estar sesgados debido a las diferentes formas de analizar a los grupos de personas vacunadas frente a los que no habían sido inoculados.

“Los patrones de exposición fuertemente sesgados en el reciente brote en Israel, que se limitan a sectores de la población y localidades específicas”, significa que es posible que el análisis pueda no considerar todos los factores, dijo Ran Balicer, presidente del equipo nacional asesor de expertos de Israel sobre la respuesta al covid-19. “Estamos tratando de complementar este enfoque de investigación con otros adicionales, teniendo en cuenta otras características personales. Pero esto requiere tiempo y un mayor número de casos”.

Aun así, es probable que los datos alimenten el debate sobre si deben administrarse vacunas de refuerzo a las personas que ya han sido vacunadas, algo que Pfizer ha dicho que tiene previsto solicitar en Estados Unidos. Las autoridades israelíes dijeron a principios de este mes que sólo administrarán una tercera ronda de vacunas a las personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Estudios contrastados

Los datos de Israel, que tuvo un acceso más temprano a las vacunas que la mayoría del resto del mundo, contrastan con un estudio del Reino Unido. El artículo, publicado esta semana en el New England Journal of Medicine, encontró que dos dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech ofrecen un 88% de protección contra la enfermedad sintomática causada por la variante delta y un 94% contra la variante alfa que se descubrió por primera vez en Gran Bretaña. Public Health England también descubrió previamente que la vacuna de Pfizer y BioNTech era un 96% eficaz contra la hospitalización.

Pfizer y BioNTech confían en la protección y seguridad de la vacuna de dos dosis, dijo Pfizer en un comunicado el viernes. BioNTech está llevando a cabo una revisión de los datos del estudio sobre la vacuna, informó una portavoz.

El análisis del ensayo clínico realizado por las empresas a más de 43.000 personas muestra que la eficacia contra la infección sintomática disminuye con el tiempo, pasando desde el 95% en los primeros dos meses hasta el rango bajo a medio del 80% cuatro a seis meses después de la segunda dosis, informó Pfizer.

La variante delta surgió por primera vez en India y se está propagando por todo el mundo, infectando a veces a quienes ya están completamente vacunados contra el covid. La mutación ha llevado a algunos países a intensificar las campañas de vacunación y a replantearse los planes de flexibilización de las restricciones del comercio, la actividad y los viajes.

Israel ha llevado a cabo una de las campañas de inmunización más eficaces del mundo, con un 57% de la población totalmente vacunada, pero ha experimentado un reciente aumento de los contagios debido a la variante delta. Los casos graves también han aumentado, pero siguen siendo una fracción del máximo de principios de año.

El primer ministro, Naftali Bennett, ha instado a quienes no se han vacunado, que suman alrededor de 1,1 millones de personas, a que se vacunen, ya que es la forma más eficaz de vencer a la variante delta. El Gobierno también ha restablecido algunas restricciones para los eventos en interiores y planea prohibir los vuelos a varios países en que las tasas de contagio están aumentando, entre ellos el Reino Unido y Chipre.

