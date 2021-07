Irán.- Jamenei pide a Raisi que aborde la crisis de suministro de agua en Juzestán una vez asuma la Presidencia de Irán

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha pedido este viernes a la próxima Administración, que estará encabezada por el ultraconservador Ebrahim Raisi, que aborde los problemas de suministro de agua en la provincia de Juzestán (noroeste), sacudida durante los últimos días por una serie de protestas que han dejado al menos tres muertos.



Jamenei ha dicho tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus que el Gobierno deberá hacer frente a este problema y ha valorado que los manifestantes "no pueden ser culpados" por la situación. "Están enfadados. El agua no es un asunto banal, especialmente con el clima en Juzestán".



"Si los consejos sobre el sistema de agua y aguas residuales de Juzestán hubiera sido escuchado, estos problemas no hubieran surgido. Ahora la gente ha mostrado su decepción y no pueden ser culpados", ha sostenido, según unos comentarios publicados por su oficina a través de su cuenta en la red social Twitter.



Así, ha manifestado que "es verdaderamente doloroso que Juzestán, que tiene un pueblo tan leal, recursos naturales, potencial y tantas fábricas, haya llevado a la gente a estar insatisfecha y enfadada con la situación", antes de alertar de que el "enemigo" busca "aprovechar cualquier oportunidad para su beneficio", tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.



Las palabras de Jamenei llegan un día después de que el presidente saliente de Irán, Hasán Rohani, destacara que las protestas son legítimas y advirtiera a la población contra la posibilidad de que los "enemigos" del país se "aprovechen" de ellas. "La gente puede protestar, es uno de sus derechos y no hay problema con expresar el descontento en el marco de la ley", apuntó.



La provincia ha sido escenario durante los últimos días por la escasez de agua, algunas de las cuales han derivado en enfrentamientos que se han saldado por ahora con al menos dos manifestantes y un policía muertos, además de decenas de heridos, si bien testigos apuntan a una cifra superior, según la agencia alemana de noticias DPA.



La escasez de agua en Irán es relativamente frecuente debido a los sequías, si bien Juzestán se ha visto especialmente impactada este año por las elevadas temperaturas, en medio de las críticas a Rohani por la falta de obras para mejorar la infraestructura.