Familiares de desaparecidos crean colectivo de búsqueda en Caribe mexicano

Un grupo de mujeres protestan para exigir justicia por la desaparición de sus familiares en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Cancún (México), 22 jul (EFE).- Un grupo de familiares de desaparecidos presentó este jueves el Colectivo de Personas Desaparecidas de Quintana Roo "Verdad, memoria y justicia", el primero en su tipo en el Caribe mexicano y el cual fue creado para atender esta problemática.

Romana Rivera, cofundadora del colectivo, dijo a Efe que esta organización busca exigir la aparición con vida de sus familiares, pedir avances en las investigaciones, así como el cese a la revictimización y a la violencia que se padece en el turístico estado.

"Por ello familiares de las víctimas hemos decidido organizarnos", detalló.

Rivera se unió a este colectivo pues ha vivido en carne propia la desaparición de su hija, Diana, de quien no sabe nada desde la madrugada del 22 de febrero de 2020, cuando un grupo armado irrumpió en un bar en el centro de Cancún y se llevó a dos personas, entre ellas a su hija.

Ese mismo día, Rivera acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar una denuncia por la desaparición de su hija, aunque no consiguió respuesta de parte de las autoridades.

Desde entonces, ha hecho múltiples e infructuosas visitas a la Fiscalía, además de que en el camino ha padecido la pérdida de la carpeta de investigación, la revictimización de su hija y ha tenido que soportar amenazas en la búsqueda de su familiar.

A diferencia de otros estados de México, en Quintana Roo la desaparición forzada aún no es un fenómeno generalizado, aunque en los últimos años sí se ha presentado un repunte del delito.

El pasado 15 de julio, la FGE de Quintana Roo anunció el hallazgo de fosas clandestinas en un área selvática Alfredo V. Bonfil, ubicada en la periferia de Cancún, donde encontraron restos de cuerpos, la mayoría aún sin identificar.

Mientras que en noviembre de 2020, informó sobre osamentas de cuatro personas encontradas en Isla Blanca, el área donde se proyecta la nueva y más exclusiva zona hotelera del Caribe mexicano, con casi 30.000 cuartos por construir a futuro.

Se trataba de los restos de trabajadores que participaban en la construcción del lujoso resort Planet Hollywood. Sin embargo, hasta el momento, apenas dos de ellos han sido identificados.

De acuerdo con los integrantes del colectivo, en esta zona hay más trabajadores víctimas de desaparición forzada.

Y es que Isla Blanca y sus alrededores se encuentra dominados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de los Pelones y el Cártel de Bonfil, según el Comité de Consulta y Participación de la Comunidad de Seguridad Pública.

En un informe de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública estatal reconoció la presencia en Quintana Roo de cerca de una decena de organizaciones criminales nacionales que han generado un repunte en los delitos de alto impacto, sobre todo en los últimos cuatro años, según consta en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las organizaciones criminales han encontrado en la boyante industria de la construcción de hoteles una oportunidad para extorsionar lo mismo a contratistas que a obreros, así como un nicho de consumo de estupefacientes, según confirmó James Tobin, miembro del Consejo Nacional de Seguridad.

México registra más de 89.000 personas desaparecidas desde 1964, año en el que comenzaron los registros.

Las autoridades hallaron 174 fosas clandestinas en el primer semestre de 2021, una cifra inferior a las 297 halladas en el mismo periodo del pasado año.