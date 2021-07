Fabricantes de productos químicos en auge por hábitos pandémicos

(Bloomberg) -- Los fabricantes de productos químicos europeos están experimentando un auge de las ganancias debido al cambio en los hábitos de consumo que el covid 19 provocó en el mundo.

BASF SE de Alemania, el mayor fabricante de productos químicos del mundo por ventas, elevó este mes su pronóstico de ganancias para todo el año en un 40% a, al menos, 7.000 millones de euros (US$8.300 millones) debido a la escasez de suministros y al aumento de los precios. Si bien las refinerías de crudo europeas han quedado en mal estado por el virus, las que tienen plantas petroquímicas asociadas están viendo cómo sus márgenes se fortalecen.

Los precios y las ganancias más altos de los productos químicos, que a menudo se convierten en plásticos, son un microcosmos de presiones inflacionarias que se han ido acumulando en toda la economía. Reflejan un cambio en el gasto hacia bienes, en la medida que muchos servicios, como las vacaciones y las comidas fuera de casa, han estado fuera del alcance debido a los esfuerzos para combatir el virus.

“Ha habido un cambio estructural completo en los patrones de consumo de productos químicos”, dijo Patrick Kirby, un analista que cubre la industria en Wood Mackenzie Ltd., y agregó que a partir de 2023, el exceso de inversión comenzará a pesar sobre las perspectivas de la industria.

En las últimas semanas, la fortaleza del mercado de productos químicos se ha hecho evidente en Europa y Asia en el precio de la nafta, que se procesa en las llamadas unidades de craqueo al vapor en materiales de bloques de construcción utilizados en industrias que van desde la automoción hasta la construcción. La nafta también se puede desviar a gasolina, cuyo suministro se está reduciendo debido a las interrupciones, según Energy Aspects.

El alcance total del repunte será más claro la próxima semana a medida que más refinerías de petróleo con negocios de petroquímicos, y los propios fabricantes de productos químicos, comiencen a reportar ganancias. BASF tiene programado su reporte el 28 de julio y Royal Dutch Shell Plc un día después. Ambos ya han dicho que se están beneficiando de la fuerza de los productos químicos. En Estados Unidos, Dow Inc. informó el jueves un aumento interanual de 66% en las ventas netas a US$13.890 millones, una cifra que también superó significativamente las estimaciones de consenso.

Si bien las ganancias de los productos químicos extraordinarios son una bendición para los inversionistas, también son un recordatorio de las presiones ambientales que provienen del aumento de la producción de plásticos. Hay un parche de basura, formado en gran parte de plástico, tres veces más grande que Francia en el Océano Pacífico.

