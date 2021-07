Estrellas latinas causan una explosión de color en la gala de los Premios Juventud

El dúo venezolano Chino (i) y Nacho posa este jueves por un colorido espacio que este año reemplazó a la tradicional alfombra roja de los Premios Juventud, que se entregan hoy en el Watsco Center en Coral Gables, Florida (EE.UU.). EFE/ Giorgio Viera

Miami, 22 jul (EFE).- Las estrellas más jóvenes de la música latina desfilaron este jueves con sus mejores galas de verano por un colorido espacio que este año reemplazó a la tradicional alfombra roja de los Premios Juventud, que se entregan esta noche en el Watsco Center de Miami (EE.UU.).

Más de un centenar de artistas veteranos como Los Ángeles Azules, en lo máximo de su éxito como Anitta o novatas en estas lides como el dueto de gemelas colombianas Las Villas posaron en una explosión de colores y estilos.

La diferencia entre unos y otros fue tal, que la tendencia fue la no tendencia.

Entre los "looks" que más llamaron la atención estuvieron los de Anitta, Farina, Becky G y Chiquis, entre las mujeres, mientras que entre los hombres se destacaron Nacho, Lunay y Guaynaa.

La artista brasileña llegó con un sexy traje rosa, que acompañó de una peluca del mismo color.

Karol G, quien llegó empatada con Camilo en el primer lugar de nominaciones, con 12 cada uno, llevaba un delicado vestido blanco con pedrería y el cabello color plata.

Por su parte, Chiquis compareció con un traje de chaqueta pantalón púrpura intenso, que llevó sin camisa dejando ver un profundo escote.

La cantante de música regional mexicana se estrena en estos Premios Juventud como conductora, acompañada de Sebastián Yatra y Alejandra Espinoza.

Por su parte, Farina llevaba un sensual traje amarillo, con el que quiso celebrar la feminidad de "la mujer latina en la música".

La mayoría de los artistas urbanos masculinos escogieron una fusión de atuendos deportivos con toques "'gangsta', como Tainy y Yandel, quienes aparecieron con chaquetas de cuero iguales.

En una ciudad donde el termómetro superaba los 35 grados centígrados al caer la tarde, también abundaron los escotes y las minifaldas y los tejidos leves.

Uno de los "looks" más comentados fue el del dueto Gente de Zona y el cantautor cubano Yotuel, quienes llevaron en su ropa mensajes alusivos a las recientes protestas en Cuba, su país natal.

"Estamos aquí porque la juventud cambia el mundo y ellos son los que están luchando en Cuba", dijo a Efe Randy Martínez, de Gente de Zona.

Uno de los grandes ausentes en la alfombra fue el artista venezolano Chyno Miranda, quien sufre de las secuelas de la neuropatía periférica y una encefalitis que sufrió el año pasado a consecuencia de su contagio de la covid-19.

"Él está aquí pero no está en condiciones de estar con la prensa", explicó Nacho.

La decimoctava edición de Premios Juventud tiene como hombre de la noche a Daddy Yankee, quien fue escogido como el "agente de cambio" del año por su labor humanitaria.

En la noche se entregan premios a 27 categorías, por las que compiten 168 artistas y que fueron elegidos por votación popular de los espectadores de la cadena de televisión Univision, que organiza y retransmite la gala.