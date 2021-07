Estela Grande nos habla de su relación con Diego Matamoros

06-08-2020 Estela Grande, muy bronceada, de cena con amigas por el centro de la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Hace unos días Diego Matamoros y Estela Grande hacían oficial su divorcio. A pesar de llevar separados más de un año, los dos no habían tenido a bien firmar los papeles que demuestran que sus caminos van por separados. Una triste noticia que le hijo del colaborador de televisión comunicó por redes sociales con unas dedicatorias especialmente emotivas.



Y es que por mucho que al principio la relación terminara mal tras el paso de Estela por la casa de 'Gran Hermano VIP', parece que ambos han conseguido enterrar el hacha de guerra y recordar lo maravillosa que fue su relación. Las cámaras de Europa Press Reportajes han conseguido hablar con la protagonista de la noticia y lo cierto es que nos hemos encontrado a una mujer renovada.



Sobre el posible mal rollo que puede haber en estos momentos entre Diego Matamoros y Carla Barber, Estela confiesa que: "Me imagino que al final siempre que dejas una relación hay un poco de rencor, pero luego..." aunque prefiere no dar muchos detalles: "No lo sé, no estoy puesta nada en el tema porque no me incumbe".



Le preguntamos si Diego es una persona que tiene rencor cuando rompe una relación y nos confiesa que: "No te quiero hablar más de Diego porque realmente ya está, tenemos caminos separados". Eso sí, le desea todo lo mejor: "Claro que sí, le deseo lo mejor, siempre se lo he deseado, claro que sí".



Feliz con su nueva pareja, Estela Grande nos detalla cómo está viviendo esta nueva relación: "Es muy mono, muy bien. Hay proyección de futuro, pero tranquilos". Y es que parece que no quiere tener prisa en conocer a nadie, simplemente quiere que las bases de la relación se vayan construyendo a su tiempo. Lo que más nos ha llamado la atención es que nos ha asegurado que se tomaría un refresco con Diego si se lo encuentra por ahí: "Si me encuentro con él en algún sitio, no pienso salir corriendo".