El Salvador.- La Fiscalía de El Salvador ordena detener al expresidente Sánchez Cerén y arresta a cinco exfuncionarios

01-06-2015 Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador. POLITICA CENTROAMÉRICA EL SALVADOR INTERNACIONAL PRESIDENCIA EL SALVADOR



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de El Salvador ha ordenado este jueves la detención del expresidente del país Salvador Sánchez Cerén por presunto blanqueo de capitales durante su etapa como vicepresidente, en el mandato de Mauricio Funes (2009-2014), y ha detenido a cinco exfuncionarios.



Así lo ha demandado la Fiscalía en el marco de la denominada 'Operación Desfalco', en la que ya ha arrestado este jueves a cinco exfuncionarios del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) señalados por el mismo delito, como ha indicado el fiscal general, Rodolfo Delgado, recoge el medio local 'La Prensa Gráfica'.



Los arrestados, por el momento, son la exministra de Salud y exalcaldesa de San Salvador, Violeta Menjívar; la ex viceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Hándal; el ex viceministro de Agricultura Hugo Flores; el exministro de Hacienda Carlos Cáceres y el exdiputado Calixto Mejía.



No obstantes, la Fiscalía ha dictado también el arresto del los exministros de Obras Públicas Gerson Martínez y Manuel Orlando Quinteros Aguilar, la exministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales Lina Pohl y el exministro de Agricultura y presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), José Guillermo López.



Delgado ha incidido en que los exfuncionarios están acusados de apropiación de fondos públicos y ha avanzado que las detenciones continuarán, así como empezará el proceso de petición de extinción de dominio de los bienes de los acusados.



El fiscal general ha ahondado en que las investigaciones en el marco de este caso arrancaron en 2019 derivadas del caso conocido como 'Saqueo Público', en el que se indagaba sobre la apropiación de dinero en el Gobierno de Funes.



El FMLN ha condenado las detenciones, mientras su secretario general, Óscar Ortiz, ha acusado al Gobierno de Nayib Bukele de realizar una persecución política, según recoge el medio salvadoreño 'El Mundo'.



"Este es un mecanismo autoritario, de una nueva dictadura, de la cual habíamos salido hace casi tres décadas", ha lamentado, para avanzar que la formación ha formado un equipo jurídico para evaluar las situación derivada de una operación que, a su juicio, "está dirigida a confundir, manipular, ocultar".



Al respecto de las detenciones, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha destacado, a través de una publicación en su perfil de Twitter, que el expresidente Sánchez Cerén "es oficialmente un prófugo de la justicia".



"Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó", ha añadido al respecto.