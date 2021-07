El presidente de Ecuador designa a Andrea Balda como consejera para la CAN

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 23 jul (EFE).- El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, designó este viernes a Andrea Balda como su consejera para asuntos relacionados con la Comunidad Andina (CAN), grupo que integran también a Colombia, Perú y Bolivia y del que recientemente Ecuador asumió la presidencia temporal.

Mediante un decreto ejecutivo, Lasso creó la "Consejería de Gobierno para la Integración Regional y Relaciones Multilaterales de la Comunidad Andina", encargada de "recomendar acciones para estimular la integración de los países de la región", se precisó en el decreto ejecutivo.

Además, ese organismo deberá coordinar con los distintos organismos del Estado ecuatoriano "la implementación de acciones y políticas aprobadas por la Presidencia, en el marco de la integración regional y las relaciones multilaterales de la CAN".

Asimismo, ratificó que Balda será quien dirija ese organismo que durará un año, periodo en el que Ecuador ejercerá la presidencia pro-témpore de la CAN.

El pasado 17 de julio el presidente ecuatoriano recibió de Colombia la presidencia anual de la CAN con el compromiso de convertir a la región "en el eje de la recuperación económica y social pospandemia" del coronavirus.

"Velaremos por el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de Cartagena (tratado constitutivo de la CAN), procurando así contribuir a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos andinos", aseguró Lasso durante su intervención en el XXI Consejo Presidencial Andino, que se celebró ese día en Bogotá.