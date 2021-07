El PP pedirá explicaciones en el Congreso sobre el viaje de Sánchez a EEUU para saber su coste y qué ganan los españoles

10-10-2018 Valentina Martínez Ferro, diputada del PP POLÍTICA CONGRESO



Valentina Martínez critica que el presidente del Gobierno no haya tenido contactos políticos con la administración de Biden



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El PP pedirá explicaciones en el Congreso sobre el viaje que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha realizado esta semana a Estados Unidos con el objetivo de saber "su coste económico" y "qué ganan los españoles" con esta gira en la que no ha mantenido ningún contacto político con la Administración de Joe Biden.



Así lo ha adelantado a Europa Press la portavoz de Asuntos Exteriores del PP en el Congreso, Valentina Martínez, quien considera que este viaje es "un paso más en la estrategia de bochorno" a la que Sánchez y su Gobierno someten a España en política exterior, después del paseo de "29 segundos" con Biden en el marco de la cumbre de OTAN.



Ante la agenda de reuniones del presidente, la diputada gallega ha afirmado que parece la gira de "un lobbista o del presidente de una confederación de empresarios". "En cualquier caso no es la agenda propia de un presidente de Gobierno de la cuarta economía del euro", ha enfatizado.



En este sentido, ha subrayado que hay asuntos que afectan a empresas españolas que deberían ser tratados "a nivel político" con la administración Biden. A su entender, la ausencia de agenda política en Washington y el hecho de que Sánchez haya sido "incapaz de cerrar una agenda propia de presidente de Gobierno" visualiza "la altura a la que está colocando la política exterior española".



"Ha ido a buscar inversiones. ¿Alguien sabe el fruto que han dado cada una de esas conversaciones?", se ha preguntado Martínez, para anunciar que el Grupo Popular emplazará al Gobierno a rendir cuentas en el Parlamento de este viaje.



En concreto, ha indicado que el PP pedirá explicaciones sobre "el coste económico" y preguntará además "qué es lo que ganan los españoles" con esta gira. "Queremos saber cuánto le ha costado a los españoles este viaje. Tenemos derecho a saberlo y qué es lo que vamos a recibir a cambio", ha aseverado.



LAS DUDAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE EEUU



La dirigente del PP ha señalado que cuando viajas para cerrar inversiones hay que "cerrarlas de verdad" pero no puede ser que el presidente vaya a Estados Unidos "como un visitador médico, para ver si hay alguien interesado". "Parece un viaje excusa", ha proclamado.



Tras la reunión de Sánchez con fondos de inversión de Estados Unidos, ha subrayado que aquellos con los que se sentó "no se creen lo que el Gobierno cuenta" y "por eso tienen dudas sobre la reforma laboral y la Ley de Vivienda".



"Es lógico que las tengan porque en un mundo globalizado todo el mundo sabe lo que hace, a pesar de que Sánchez mienta, contando una cosa en Madrid y otra en EEUU. Tiene versiones en distintas lenguas", ha exclamado.



"LA OPOSICIÓN EN ESPAÑA NO GRITA"



La también secretaria de Internacional del PP ha criticado que Sánchez acuse al PP "chillar" en sus declaraciones desde Estados Unidos, algo que, a su entender, "perjudica" la imagen de España en el exterior. "La oposición en España no grita sino que pide que se le trate al nivel que España y los españoles merecen ser tratados", ha declarado a Europa Press.



Es más, ha recalcado que Sánchez "confunde" lo que son gritos con la petición de explicaciones y la exigencia de que el Gobierno "deje de mentir". "No es un grito, es un clamor de los españoles para que el Gobierno cuente la verdad de las cosas que hace como, por ejemplo, por qué no se atreven a decir que Cuba es una dictadura", ha concluido.