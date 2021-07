El Monte Fuji mide la voracidad de Pogacar

El reciente doble ganador del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Tokio, 23 jul (EFE).- El Monte Fuji, uno de los lugares sagrados e icónicos de Japón, medirá la voracidad del reciente doble ganador del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar, se extiende a los Juegos Olímpicos, con la Bélgica de Van Aert y Evenepoel y la Colombia de Urán y Quintana al acecho, y la última oportunidad del español Alejandro Valverde en sus quintos Juegos Olímpicos.

Los 234 kilómetros del circuito de ruta masculino transcurrirán desde el Parque Musashinonomori de Tokio hasta las estribaciones del Monte Fuji para acabar en el circuito internacional de automovilismo situado en la falda de la montaña, territorio habitual de la Súper Fórmula japonesa y del Campeonato del Mundo de Resistencia.

Para llegar a la meta final del circuito, los ciclistas tendrán antes que afrontar cinco ascensiones después de unos 60 kilómetros prácticamente llanos. Las dos primeras, Doshi y el paso de Kagosaka, no tienen una particular dificultad hasta que suban al Fuji Sanroku, una ascensión de 14,3 kilómetros al 6% de pendiente media, situada a unos 90 kilómetros de la meta.

Tras una prolongada bajada, en los últimos 30 kilómetros se concentrará toda la acción con la subida al paso de Mikuni, una ascensión de unos 10 kilómetros con una parte media con rampas de entre el 10 y el 15%, propicia para escaladores que quieran intentarlo desde lejos. Tras una pequeña ascensión al paso de Kagosaka, un descenso de unos 15 kilómetros dejará a los ciclistas en el circuito de velocidad de Fuji, que tiene un pequeño repecho.

Todo ello presidido por un ambiente asfixiante, marcado por la alta humedad y la temperatura, lo que hará de la hidratación un elemento capital para ganar una carrera en la que los corredores no contarán con instrucciones de los seleccionadores, ya que no se utilizarán pinganillos. También podría aparecer la lluvia.

La nómina de corredores que afrontará la prueba de Tokio 2020 está encabezada por el ganador del Tour, el esloveno Tadej Pogacar que a sus 23 años acumula dos triunfos en la 'Grande Boucle', este segundo con una tremenda superioridad y ganando tres etapas. El fenomenal corredor de 22 años estará acompañado por Primoz Roglic, recuperado de sus caídas en el Tour, Jan Polanc y Jan Tratnik.

También reforzado por el Tour llega el 'todoterreno' belga Wout van Aert, capaz de ganar contra el crono, en montaña o al 'sprint' como en la última llegada a los Campos Elíseos, en una selección potente como pocas que incluye al campeón en ejercicio Greg Van Avermaet, y a otro de los jóvenes pujantes de la escena internacional, Remco Evenepoel.

De las rampas del Mizuni tratarán de sacar partido los escaladores de Colombia, Esteban Chaves, Sergio Higuita y Nairo Quintana, acompañados de Rigoberto Urán, que ya sabe lo que es ganar una plata en Londres 2012; algo que también tratarán los franceses David Gaudu o Guillaume Martin, y el ecuatoriano Richard Carapaz, que solo tendrá un compañero, Jhonatan Narváez, también del Ineos.

Gran Bretaña presenta en Tokio a los hermanos Adam y Simon Yates, al veterano Geraint Thomas y al emergente Tao Geoghegan Hart, ganador del Giro de Italia 2020. Países Bajos también lleva corredores acostumbrados a pelear grandes vueltas como Tom Dumoulin y Wilco Kelderman, y cazadores de etapas como Bauke Mollema, que ya pescó en este último Tour de Francia.

Por su parte, España aspira a conseguir que Alejandro Valverde obtenga su último sueño: una medalla olímpica. El murciano contará para arroparle con los hermanos Ion y Gorka Izagirre, Jesús Herrada y Omar Fraile, un equipo pensado para apoyarle pero también para tratar de cazar la victoria si el campeón del mundo en 2018 se queda sin opciones en sus quintos Juegos Olímpicos.

VAN DER BREGGEN QUIERE REPETIR EL ORO DE RÍO 2016

Al día siguiente de la carrera masculina, el domingo 25, se disputará la prueba femenina, que realizará el mismo trayecto en una versión de 134 kilómetros, que no incluye el ascenso a Fuji Sanroku ni el paso de Mikuni. A 80 kilómetros tendrán el paso de Doshi y a 37 de meta coronarán Kagosaka, para lanzarse hasta la línea de llegada en el autódromo nipón.

La neerlandesa Anna van der Breggen es la principal favorita a revalidar su oro de Río 2016, después de haberse impuesto en el Giro de Italia, acompañada por Annemiek van Vleuten, Demi Vollering y Marianne Vos.

Tratarán de evitar el dominio de la escuadra neerlandesa la italiana Elisa Longo, la alemana Lisa Brennauer, la suiza Marlen Reusser o la española Mavi García, quinta en el último Giro de Italia y que estará acompañada de Ane Santesteban.

Miguel Ángel Moreno