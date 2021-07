El Atlético Nacional desafía al campeón Deportes Tolima

Jugadores de Nacional al final de un partido de la Copa Libertadores entre Universidad Católica y Atlético Nacional el 26 de mayo de 2021, en el estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago (Chile). EFE/Elvis González/Archivo

Bogotá, 23 jul (EFE).- El Atlético Nacional buscará el sábado su primera victoria en la liga colombiana cuando reciba al Deportes Tolima, campeón vigente, en la segunda jornada que comenzó el miércoles con el triunfo 2-1 de Millonarios sobre Deportes Quindío, que ubica a los capitalinos como líderes provisionales del torneo.

Los 'Verdolagas', dirigidos por Alejandro Restrepo, igualaron 2-2 en su primera salida ante el Envigado y buscarán en este encuentro mantener un buen ritmo de juego durante los 90 minutos, pues justamente ante los naranjas se dejaron remontar un 0-2 a favor que consiguieron en el primer tiempo.

Para este encuentro, el campeón de la Copa Libertadores de 1989 y 2016 estará acompañado por 6.000 aficionados en el que será su primer partido con público desde que comenzó la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19 en marzo del año pasado.

Las principales novedades del Atlético Nacional serán el regreso del portero Aldair Quintana y del centrocampista Baldomero Perlaza, que hicieron parte de la selección colombiana en la Copa América.

Entre tanto, el conjunto de Ibagué arrancó el lunes pasado su defensa del título con un triunfo 1-0 sobre Deportivo Pereira y se espera que repita la nómina que ganó ese partido y que incluye al portero Álvaro Montero, internacional con Colombia, y al goleador Juan Fernando Caicedo, figura de la final del semestre pasado.

BÚSQUEDA DE REIVINDICACIÓN

Otro de los duelos destacados de la jornada lo protagonizarán el Águilas Doradas, que dirige el venezolano Francesco Stifano, y el América de Cali, entrenador por el exseleccionador de México Juan Carlos Osorio.

Los 'Diablos Rojos', que vienen ser eliminados esta semana en los octavos de final por el Athletico Paranaense que ganó 4-1 el partido de vuelta y que no pudieron contar en esa serie con sus refuerzos, tratarán de mejorar la imagen dejada en Brasil y se espera que estén liderados en cancha por el habilidoso extremo Deinner Quiñones.

Sin embargo, es probable que el estratega no cuente con Santiago Moreno, una de las promesas del fútbol colombiano y ficha clave del América que está a punto de cerrar su fichaje por un equipo de la liga estadounidense.

En la primera jornada, el equipo de Osorio derrotó 3-1 al Junior de Barranquilla mientras que Águilas le arañó un empate como visitante al Independiente Medellín.

CALI BUSCA UN IMPULSO

Tras haber derrotado 1-2 al Independiente Santa Fe en Bogotá, el Deportivo Cali buscará mantener el ímpetu el domingo cuando reciba al Independiente Medellín, que necesita empezar a sumar para no sufrir como en el torneo pasado en el que se quedó por fuera en la primera fase.

Los 'Azucareros', dirigidos por Alfredo Arias, tendrán como principal novedad al creativo Michael Ortega, quien regresó al club en el que debutó tras once años en los que jugó en equipos de Alemania, México, Brasil, Colombia, Chipre y Emiratos Árabes Unidos.

Entretanto, el 'Poderoso' y su técnico, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, recuperan para este encuentro al centrocampista David Loaiza tras superar una complicación muscular y al creativo Javier Reina, que cumplió en la primera jornada una fecha suspensión que tenía del semestre anterior.

. Partidos de la segunda jornada:

21.07: Millonarios 2-1 Deportes Quindío.

23.07: Atlético Huila-Patriotas.

24.07: Águilas Doradas-América, Jaguares-Once Caldas y Atlético Nacional-Deportes Tolima.

25.07: Atlético Bucaramanga-Santa Fe, Junior-Envigado y Deportivo Cali, Independiente Medellín.

26.07: Deportivo Pereira-Alianza Petrolera.

27.07: La Equidad-Deportivo Pasto.