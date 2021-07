EE.UU. pide al Congreso subir o suspender el límite de deuda o deberá tomar medidas

En la imagen, Janet Yellen, la secretaria estadounidense del Tesoro. EFE/EPA/HOLLIE ADAMS/POOL/Archivo

Washington, 23 jul (EFE).- La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, remitió este viernes una carta al Congreso del país para que eleve o suspenda el límite de deuda, porque si no tendrá que tomar medidas extraordinarias que prevengan al país de la suspensión de pagos.

Yellen anunció que el Departamento del Tesoro suspenderá el próximo 30 de julio la venta de bonos locales y estatales hasta que se adopte una medida respecto al techo de deuda, y si el Congreso no lo hace, el 2 de agosto tendrá que tomar medidas extraordinarias.

La carta de Yellen, dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, es una formalidad que hacen todos los titulares del Tesoro cuando el país se acerca a la peligrosa situación de suspender los pagos de su deuda soberana.

En la misiva, la responsable financiera del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, recuerda que aumentar o suspender el límite de deuda no supone aumentar el gasto público, ni autoriza a subidas de gasto en futuras propuestas presupuestarias.

Simplemente, recalca, autoriza al Tesoro a hacer los desembolsos de gastos previstos.

Recordó asimismo que el nivel actual de deuda refleja la suma de gastos ya aprobados tanto por la Administración como por el propio Congreso y no cumplir con esas obligaciones de pago causaría un "daño irreparable a la economía estadounidense y al sustento de sus ciudadanos".

Yellen advirtió que en otras ocasiones "solo la amenaza" de no cumplir con las obligaciones de pago produjo un severo impacto negativo sobre la economía del país y sobre la solvencia ante los mercados, con la mayor caída de los niveles de "rating" en toda la historia del país en el año 2011.

"Es por eso que el presidente y la secretaria del Tesoro no quieren ni que se sugiera" la posibilidad de un incumplimiento en las obligaciones de pago, añadió Yellen.

Además, advirtió de que una vez que se tomen las medidas extraordinarias el Tesoro no puede hacer una estimación del tiempo que sería necesario mantenerlas, por eso urgió al Congreso para que evite esta posibilidad.

En este sentido, subrayó que en los años recientes el Congreso solventó siempre este problema de forma regular y con el trabajo conjunto de los dos partidos y por eso le pidió que actúe "tan pronto como sea posible" también en esta ocasión.