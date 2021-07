Disney Cruise reanuda el 9 de agosto sus salidas desde el puerto de Florida

El primer viaje tendrá como destino Bahamas y recalará en la isla privada de Castaway Cay, que sirve como puerto exclusivo para los barcos de Disney Cruise Line. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Miami, 23 jul (EFE).- Tras un hiato de más de un año por la pandemia de coronavirus, la compañía Disney Cruise Line anunció este viernes que reanudará el próximo 9 de agosto sus cruceros desde Puerto Cañaveral, en la costa este de Florida (EE.UU.).

"A partir del 9 de agosto, el 'Disney Dream' dará inicio a nuestro esperado regreso con cruceros de tres y cuatro noches desde Port Canaveral", señaló Disney Parks en las redes sociales.

El primer viaje tendrá como destino Bahamas y recalará en la isla privada de Castaway Cay, que sirve como puerto exclusivo para los barcos de Disney Cruise Line.

"En este momento estamos trabajando arduamente para el regreso (al mar). Nuestro enfoque sigue siendo operar de manera responsable mientras creamos magia para todos a bordo", para ello, la compañía, apuntó, ha mejorado las medidas de control de salud y seguridad a bordo, agregó un comunicado.

Disney Cruise Lines realizó el fin de semana pasado una ruta de prueba bajo las normativas de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de EE.UU. con la partida del buque Disney Dream de Puerto Cañaveral.

El primer viaje de prueba de Disney tuvo una duración de dos días y los pasajeros fueron en su totalidad personal de la compañía que se presentó voluntario.

La empresa ha insistido en numerosas ocasiones en la importancia de vacunarse antes de partir en uno de sus cruceros, aunque no exigirá prueba de vacunación a los cruceristas.

Bastará con que los no vacunados presenten una prueba negativa de coronavirus antes de salir de casa y en el puerto el día del embarque, mientras que los vacunados tendrán que mostrar su tarjeta de vacunación.

Además se requerirá a los pasajeros el uso de mascarillas en la mayor parte de los espacios interiores del crucero.

El pasado 19 de julio el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que apelará una decisión judicial que bloquea la orden de un tribunal inferior que levantaba las restricciones federales impuestas a los cruceros a causa de la covid-19.

DeSantis señaló que, si es necesario, llevará hasta el Tribunal Supremo la disputa judicial que su administración mantiene con los CDC en el marco de la reanudación de operaciones de este sector clave para la economía de Florida.

La decisión de un panel del Undécimo Distrito de la Corte de Apelaciones, con sede en Atlanta (Georgia), mantiene vigentes las restricciones impuestas a la industria de cruceros emitidas por los CDC, las mismas que iban a quedar sin efecto el 18 de julio por una orden preliminar dictaminada en junio por un juez federal de Tampa, en la costa oeste de Florida.

Entre tanto, compañías como Carnival y Royal Caribbean han establecido un requisito de seguro de viaje para los no vacunados que salen de cruceros en Florida con la excepción de niños menores de 12 años que aún no son elegibles para vacunarse en el país.