Cuba.- Cuba acusa a EEUU de "manipular información" y le pide que "actúe con seriedad" para "evitar incidentes"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha acusado este jueves a Estados Unidos de "manipular información e imágenes" sobre movilizaciones en el país, las cuales ha negado, y le ha pedido que "actúe con seriedad" para "evitar incidentes que no convienen a ninguna de las partes".



En una rueda de prensa en televisión nacional, Rodríguez ha rechazado las recientes sanciones impuestas por Washington contra el ministro de Defensa de Cuba, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior por la "represión" de las protestas "pacíficas y prodemocráticas" que comenzaron en la isla el 11 de julio.



Asimismo, ha condenado las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en las que ha advertido de que las sanciones son "sólo el principio" y ha dicho que está revisando la "política de remesas" para determinar "el apoyo al pueblo cubano", así como ha censurado las "detenciones en masa y "juicios vergonzosos" contra cubanos detenidos, entre otras cuestiones.



"Aquí no ha habido un acto de represión contra el pueblo cubano, de la misma manera que no ha habido un estallido social", ha aseverado el ministro de Exteriores de Cuba, para llamar a Biden y a su Gobierno a "ocuparse del patrón racial diferenciado en su país".



En la misma línea, ha reclamado a Washington que "presente casos de desaparecidos" en el marco de las protestas ya que, como ha incidido, "las listas de personas desaparecidas que se han publicado son falsas y no existe un solo caso".



"Emplazo al gobierno de Estados Unidos y a cualquiera a que diga el nombre de un solo menor de edad que se encuentre detenido en estos momentos", ha demandado también, para insistir en que Cuba se encuentra en "absoluta calma" y en "completa normalidad".



De este modo, ha subrayado que el Gobierno está "gravemente preocupado" por la "manipulación de imágenes y hechos de la realidad cubana" ejercida por parte de Estados Unidos, y ha pedido a la comunidad internacional que se fije también en esta cuestión.



Rodríguez se ha referido a supuestos ataques informáticos por parte de Estados Unidos y ha apuntado, en concreto, a la "manipulación sistemática" de medios de comunicación del país norteamericano como CNN o Fox News, recogen medios oficiales.



"Las fosas comunes están en Estados Unidos, no en Cuba. Los muertos en las calles, de los cuales el Gobierno de Estados Unidos nunca hizo campaña y llamado a ayuda humanitaria, ocurrieron en decenas de ciudades de Latinoamérica", ha defendido en este aspecto, reiterando que Cuba "no hay desaparecidos ni torturados".



EL MECANISMO COVAX "HA FALLADO"



Por otro lado, el ministro de Exteriores cubano ha arremetido con el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual, en sus palabras, ha fallado "estrepitosamente" en el suministro de vacunas pactadas y pagadas al país.



En este sentido, ha dicho que el Gobierno de Estados Unidos "sabía perfectamente que este mecanismo no era viable para Cuba", para denunciar así que desde Washington también se ha "manipulado" información sobre la pandemia y las vacunas en el país.



"Miente desvergonzadamente el Gobierno de Estados Unidos cuando dice que el Gobierno cubano se apropia de parte de las remesas. Las remesas no se gravan, no hay impuestos, no hay aranceles. Quien fija una comisión de servicio no es el gobierno cubano, es la compañía Western Union", ha continuado Rodríguez, quien ha considerado que Biden se ha referido a esta cuestión de una "manera errática".



Al respecto, ha llamado a los portavoces de la Casa Blanca a que "presenten pruebas de las acusaciones sobre las remesas y la apropiación por parte del Gobierno cubano".



Rodríguez ha insistido también en las denuncias de presiones "políticas, económicas y de distinta naturaleza" llevadas a cabo, según ha indicado, por el Departamento de Estado estadounidense "contra un grupo de países, tratando de sumarlos bajo chantaje a una declaración desvergonzada y mentirosa.



"Disponemos de toda la evidencia de las presiones que está ejerciendo el Gobierno de Estados Unidos contra seis países de Europa occidental y al menos ocho de América Latina. Han tratado de sumarlos bajo chantaje, calumnias y mentiras a la campaña contra Cuba", ha asegurado.



Igualmente, ha lamentado que ante el "fracaso de la intentona de generar inestabilidad y atentar en contra de la institucionalidad" de Cuba, la Administración Biden "intenta desviar la atención", y ha advertido de que "si lo que busca el Gobierno estadounidense es un pretexto para restablecer los servicios consulares en La Habana, difícilmente recibirá el perdón de la derecha recalcitrante de Miami".



Por otra parte, el jefe de la diplomacia cubana ha informado de que el Gobierno ha conocido que Estados Unidos "prepara una flotilla" que enviará a Cuba.



Ante todas estas cuestiones, ha insistido en su advertencia a Washington de que "actúe con seriedad" para "evitar incidentes que no convienen a ninguna de las partes".



Así ha respondido Cuba tras conocerse este jueves la imposición de sanciones por parte del Gobierno estadounidense, cuyo presidente ha manifestado su apoyo "inquebrantable" al pueblo de Cuba y su intención de proporcionar "alivio al sufrimiento" de la ciudadanía de la isla.



Ciudadanos cubanos salieron a las calles para expresar su descontento por la carestía de productos básicos, como alimentos y medicinas y miembros de la comunidad internacional y ONGs, entre otros, denunciaron una dura represión contra los manifestantes. El Gobierno cubano consideró que ha visto "escenas peores" de represión y violencia policial en Europa y negó un "estallido social".