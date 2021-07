Coronavirus.- EEUU tilda de "irresponsable" y peligroso" el rechazo de China a la investigación de la OMS en Wuhan

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha tildado este jueves de "irresponsable" y "francamente peligroso" el rechazo de China a los planes anunciados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para continuar la investigación del origen de la pandemia de coronavirus en Wuhan.



Así lo ha expresado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa en la que ha incidido en que "no es momento de poner trabas" a la investigación de la OMS, que ya realizó una primera indagación en el laboratorio de la ciudad china, si bien posteriormente ha considerado que no se tuvo suficientemente en cuenta en aquella primera fase.



"Junto con otros estados de todo el mundo, seguimos pidiendo que China proporcione el acceso necesario a los datos y las muestras. Esto es crítico para que podamos entender y prevenir la próxima pandemia", ha dicho Psaki, quien ha resaltado el compromiso de la OMS de llevar a cabo una segunda fase "transparente, dirigida por expertos y libre de interferencias".



La portavoz de la Casa Blanca ha señalado que la primera fase de la investigación no contó con los datos y la participación "necesaria" por parte de Pekín, por lo que ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una nueva etapa con "enfoque multilateral".



"Está claro que China no está cumpliendo con sus obligaciones. En lo que nos centramos es en construir este esfuerzo y apoyo multilateral para presionar y dejar claro que es inaceptable y peligroso", ha añadido al respecto.



El subdirector de la Comisión Nacional de Salud china, Zeng Yixin, rechazó este jueves los planes anunciados de la OMS, los cuales tachó de "sin sentido" y de "ir en contra de la ciencia".



La OMS propusó una nueva investigación ya que reconoció que China no compartió los "datos brutos" de los primeros casos detectados a finales de 2019. Por ello, pidió a China que "sea transparente, abierta y que coopere, particularmente en los datos brutos sobre los primeros días de la pandemia".



El primer caso de coronavirus fue detectado en la ciudad china de Wuhan a finales del año 2019, y, desde entonces, se han registrado en el país 104.362 casos y 4.848 muertes a causa de la enfermedad.