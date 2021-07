Cayetano Rivera guarda silencio sobre las polémicas de Kiko Rivera

23-07-2021 CAYETANO RIVERA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 23 (CHANCE)



Mucho se ha hablado estos días de las duras declaraciones que Fran Rivera vertió en 'Lazos de Sangre' sobre Isabel Pantoja y es que aunque Kiko Rivera ahora mismo no tenga ningún tipo de relación con su madre, muchos no entendieron cómo fue capaz de hablar así de la madre de su hermano. Lo cierto es que lleva haciéndolo toda la vida, el rencor por no haber conseguido las pertenencias de su padre, Paquirri, le ha llevado a decir lo que piensa en cada momento de la tonadillera.



Su hermano, Cayetano Rivera, es de otra manera. Aunque en algunas ocasiones se ha pronunciado, no le gusta exponerse públicamente y muchos menos hablar de Isabel Pantoja. Las cámaras de Europa Press Reportajes han conseguido hablar con el torero sobre los últimos acontecimiento en la vida de su hermano, Kiko Rivera y lo cierto es que con su actitud lo dice todo.



Cayetano no quiere pronunciar sobre el mal momento que está pasando su hermano Kiko, tampoco habla de la decisión de parar la lucha contra Isabel Pantoja por la herencia de su padre y no nos confirma si se han planteado retomar la reclamación de los enseres de Paquirri. De esta manera vuelve a demostrar que no quiere hablar públicamente sobre nada de los Pantoja, a pesar de ser él uno de los grandes apoyos de su hermano.



De lo que sí que nos han querido hablar Cayetano y Eva González es de la vacuna, de hecho animan a todos a ponérsela: "Es un acto de solidaridad entre todos". La pareja, que ya está vacunada, han hecho alguna broma delante de las cámaras sobre ello: "No me ha salido un brazo más, ni nada".