Carmen Lomana apoya públicamente a Olga Moreno

Carmen Lomana ha sido uno de los rostros conocidos que se ha posicionado públicamente a favor de Olga Moreno y que ha arremetido en contra de Rocío Carrasco sin tener pelos en la lengua. Y es que la sociliaté no ha tenido problema en decir delante de una cámara su opinión acerca del documental de la hija de 'La más Grande', así como de dejar claro que las formas que ha utilizado no son las correctas.



Ahora, Carmen ha utilizado las cámaras de Europa Press Reportajes para apoyar públicamente a Olga Moreno ahora que se encuentra en la final de 'Supervivientes 2021': "Todas las mujeres deberíamos estar a favor de ella porque ha sido tan valiente, una energía, yo que he estado allí, sé lo duro que es. Me tenía impresionada porque parecía una mujer delgada, frágil y luego ves al otro llorando, los hombres mucho más flojos. Es muy buena, es una chica maravillosa. Siempre los hombres son unos llorones".



Y es que la Lomana asegura que ha sido una de las mejores concursantes de 'Supervivientes' porque no se le ha puesto nada por delante y además, confiesa que como persona, es una buena mujer por todo lo que ha luchado por su familia: "Olga ha estado por encima de todo esto. Ella no puede tirarse al barro con ella. Tiene a su familia que la adora, su marido, su hija y los hijos de Rocío que ella ha sido su madre".