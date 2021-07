Birmania recibe un cargamento de vacunas contra la covid-19 de China

EFE/EPA/LYNN BO BO/Archivo

Bangkok, 23 jul (EFE).- Birmania (Myanmar), que se encuentra asolada por una calamitosa ola de la pandemia, recibió este viernes un cargamento de vacunas contra la covid-19 donadas por China, indicó la Embajada de China en Rangún.

Las autoridades chinas se han comprometido a donar dos millones de dosis contra la covid-19 que tienen previsto llegar entre el 22 y 24 de julio, según el diario oficialista Global New Light of Myanmar, que no reveló el nombre del fabricante.

La víspera, Birmania recibió una donación de 736.000 dosis de la vacuna Sinopharm fabricadas por la empresa estatal china Biotech Group, que se supone que pertenecen al montante de dos millones anunciadas.

Además, China enviará entre julio y agosto otros 4 millones de vacunas compradas por las autoridades birmanas.

Según el Global New Light of Myanmar, 1,6 millones de personas han sido vacunadas hasta el momento, lo que representa cerca del 3 % de la población total.

El Ministerio de Sanidad informó de 6.701 nuevos contagios y 319 muertes por el nuevo coronavirus el jueves, con lo que el acumulado asciende ya a 253.364 casos y 6.133 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.

Sin embargo, debido al bajo número de pruebas de la covid-19, entre 12.000 y 15.000 al día, las asociaciones de médicos independientes creen que las cifras son en realidad más altas.

El colapso de muchos hospitales y la falta de oxígeno se suma a la desconfianza hacia la junta militar que tomó el poder el pasado 1 de febrero en un golpe de Estado.

La situación de descontrol de la pandemia se ha visto favorecida por la brutal represión de las fuerzas de seguridad contra la disidencia, entre ellos los miles de trabajadores sanitarios que se niegan a trabajar bajo la orden del régimen castrense.

Para evitar represalias, los trabajadores sanitarios han creado redes clandestinas para asistir a los enfermos, aunque a la inseguridad también se suma la escasez de medicinas y suministros sanitarios, como respiradores artificiales.