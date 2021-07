Argentina vigila seguidilla de sismos en formación petrolera de Vaca Muerta

EFE/Ulises Rodríguez/Archivo

Buenos Aires, 23 jul (EFE).- El Gobierno de la provincia argentina de Neuquén (suroeste) dijo este viernes que monitorea los reiterados sismos registrados en los últimos días en localidades cercanas a explotaciones de hidrocarburos no convencionales de la gigantesca formación de Vaca muerta.

La actividad sísmica ha sido sentida por los pobladores de Sauzal Bonito y Añelo, localidades cercanas a los campos de petróleo y gas, y una organización ambientalista ha recurrido a la Justicia en contra de las fracturas petroleras.

Según informó el Ejecutivo provincial en un comunicado, los movimientos sísmicos son monitoreados por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, la Subsecretaría de Defensa Civil y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) de Argentina.

Según precisó la titular del Inpres, Patricia Alvarado, entre el 13 y el 19 de julio se han registrado once sismos en la zona de Sauzal Bonito y Añelo con magnitud mayor a 2,5 en la escala de Ritcher y profundidad es de entre 4 y 8 kilómetros.

"En general han sido de una magnitud de pequeña a moderada", afirmó Alvarado, quien recordó que Neuquén es parte de la cadena andina, donde los sismos son esperables.

La titular del Inpres aclaró que aún no se puede determinar que los movimientos registrados en los últimos días estén relacionados a la actividad petrolera.

"Todavía no se puede testear con toda la suficiencia de equipamiento e información esta hipótesis", sostuvo.

Autoridades provinciales viajaron este jueves a Sauzal Bonito para actualizar el relevamiento de las viviendas afectadas por los sismos.

RECURSO ANTE LA JUSTICIA

Hace dos semanas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a la comunidad mapuche Lof Wirkaleo y habitantes de Sauzal Bonito, presentó ante la Justicia una acción de amparo contra la provincia de Neuquén para frenar la actividad de "fracking" (fracturas para la extracción de hidrocarburos) en Vaca Muerta, que, según los denunciantes, es la que provoca los sismos.

"Desde que se empezó a explotar Vaca Muerta, en Neuquén no paran de sentirse temblores. En Sauzal Bonito, Añelo y regiones aledañas se perdieron varios hogares a causa de los sismos", afirmó la FARN en un comunicado.

Para esta organización ambientalista, los movimientos sísmicos crean, a su vez, una "amenaza constante" de que haya derrames de sustancias peligrosas en las napas y ríos de la zona.

"Las autoridades no controlan esta situación y las empresas la ocultan. De esta manera, es imposible saber con exactitud los daños producidos por este fenómeno", aseveró la organización.

SEGUIMIENTO DESDE CHILE

Los movimientos en Neuquén también son seguidos de cerca por la Red Geocientífica de Chile, un grupo de expertos que sigue y reporta datos sobre terremotos y que el pasado domingo alertó de que tan sólo en 26 horas había registrado quince eventos sísmicos en el área de Sauzal Bonito, con intensidades máximas de IV en la escala Mercalli.

Ya en junio pasado, la organización no gubernamental chilena, conformada por geólogos, geógrafos, estudiantes y aficionados, había advertido que podrían registrarse sismos con epicentro cerca de Sauzal Bonito que causaran daños menores por lo que recomendaba a las autoridades y los vecinos "tomar medidas de prevención enfocadas en la mejora de la calidad de la infraestructura y la reubicación o reforzamiento de objetos inestables que puedan caer durante un sismo".

Este viernes, a través del comunicado difundido por el Gobierno de Neuquén, la titular del Inpres pidió revisar "con cuidado" la información provista por la Red Geocientífica de Chile ya que se trata de una "red de aficionados y no de organizaciones oficiales gubernamentales".

"No es un medio oficial y nos ha pasado a veces que han informado sismos que no lo son, o con errores en la localización o en la intensidad o en la magnitud", dijo Alvarado.