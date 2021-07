Arantxa, hermana de Olga Moreno, asegura que la concursante va a estar muy apoyada

22-07-2021 HERMANA Y SOBRINA DE OLGA MORENO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 23 (CHANCE)



A Olga Moreno le quedan pocas horas para ser conocedora de toda la polémica que ha originado el documental de Rocío Carrasco. Y es que si tenía alguna esperanza de que la situación en España estaría mejor que cuando se fue, puede ir haciéndose a la idea de que no, de hecho está peor que entonces.



Hemos hablado con la hermana de la concursante de 'Supervivientes 2021' y nos ha confesado que Olga tendrá que ser igual de fuerte que en el reality para soportar todo lo que se ha dicho de ella en los platós de televisión. Incluso para escuchar todo lo que Rocío Carrasco ha contado de ella en su documental.



Arantxa nos ha asegurado que: "Se le avecina mucho, pero estamos todas muy contentas". Y es que la hermana de la concursante sabe perfectamente que Olga no se hace la ligera idea de todo lo que ha ocurrido aquí en España mientras ella disfrutaba de la experiencia en Honduras, es por eso por lo que asegura que va a tener el apoyo de toda su gente.



También hemos hablado con Ana Luque, amiga de Olga Moreno, habla de la fuerza que tiene la mujer de Antonio David a pesar de todo lo dicho hasta ahora por Rocío Carrasco: "Olga viene renovada, eso dijo ayer, que venía mentalmente muy fuerte". Desconoce si Rocío Flores acudirá a la gran final: "No tengo ni idea. Acabo de bajar de una nube. Ayer creía que ya me iba, me despedí de todo el mundo y fue muy fuerte. Doce nominaciones y que se haya librado... que gane el mejor".