Amador Mohedano guarda silencio ante los rumores de mala relación con Ortega Cano

18-07-2021 AMADOR MOHEDANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 23 (CHANCE)



Mucho se ha hablado estos días de la relación entre Ortega Cano y Amador Mohedano. Al parecer, el torero no ayudó económicamente a la familia cuando Rocío Jurado se estaba tratando en Houston de su cáncer de páncreas. Una información que ha salido a la luz quince años después de la muerte de la cantante y que nos ha dejado muy sorprendidos.



Si hace una semana le veíamos sentado en 'Sálvame Deluxe' hablando y contestando a todo lo que su sobrina, Rocío Carrasco, había contado en su documental, ahora el exmarido de Rosa Benito ha cambiado su actitud ante las cámaras de los medios de comunicación.



Le hemos preguntado a Amador Mohedano sobre estos rumores que circulan por los platós de televisión y nos ha llamado mucho la atención el silencio que ha guardado ante las cámaras. Y es que siempre ha contestado a las preguntas que se le han hecho y ha aprovechado para desmentir cuando se había contado algo que no era cierto, pero en esta ocasión ha preferido guardar silencio.



El hermano de Rocío Jurado no ha podido evitar gesticular ante las preguntas de la prensa en señal de que todo lo que se está contando acerca del torero no corresponde con la realidad. Y es que es la primera vez que escuchamos que la familia Mohedano no estaba conforme con la poca ayuda que aportó Ortega Cano.