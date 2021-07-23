ADVISORY -TAPE REPLAY-OLYMPICS-2020/RELAY

Tokyo celebrates the final day of the Olympic torch relay
Start: 23 Jul 2021 01:54 GMT
End: 23 Jul 2021 04:00 GMT
++EDITORS PLEASE NOTE: THIS LIVE IS RUNNING WITH A DELAY AS SET BY THE ORGANISERS++
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, TOKYO, JAPAN - Tokyo celebrates the final day of the Olympic torch relay in the Japanese capital.
SCHEDULE:
0210-0220GMT - Welcoming program
0225-0355GMT - Speech by local government representatives, Torch kiss performance, Lighting of the Olympic flame, Interview with the final torchbearer, Greeting by the Governor of Tokyo, Photo session, Exhibition of the Olympic flame
0239GMT - This event is now running with a delay
Restrictions:
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Source: INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
Aspect Ratio: 16:9
Location: Japan
Topic: Sports
Audio: NATURAL
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