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Jueves 22 de Julio de 2021
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ADVISORY -TAPE REPLAY-OLYMPICS-2020/RELAY

Por
REUTERSJUL 23
22 de Julio de 2021

Tokyo celebrates the final day of the Olympic torch relay

Start: 23 Jul 2021 01:54 GMT

End: 23 Jul 2021 04:00 GMT

++EDITORS PLEASE NOTE: THIS LIVE IS RUNNING WITH A DELAY AS SET BY THE ORGANISERS++

TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, TOKYO, JAPAN - Tokyo celebrates the final day of the Olympic torch relay in the Japanese capital.

SCHEDULE:

0210-0220GMT - Welcoming program

0225-0355GMT - Speech by local government representatives, Torch kiss performance, Lighting of the Olympic flame, Interview with the final torchbearer, Greeting by the Governor of Tokyo, Photo session, Exhibition of the Olympic flame

0239GMT - This event is now running with a delay

Restrictions:

BROADCAST: EDITORIAL USE ONLY. NO USE AFTER 0400GMT JULY 26, 2021

FOR USE IN NEWS PROGRAMMES. NO USE IN OLYMPIC TORCH-RELAY FOCUSED PROGRAMMING. MUST NOT BE USED IN ADVERTISING OR ANY FORM OF COMMERCIAL CONTENT, OR IN CONNECTION WITH PROMOTION OF ANY BRAND, PRODUCT OR SERVICE, UNLESS EXPRESSLY AUTHORISED BY THE IOC.MUST ON-SCREEN CREDIT, READING: "COURTESY OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE".

EDITORIAL USE GUIDELINES

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OR

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==

DIGITAL: EDITORIAL USE ONLY. NO USE AFTER 0400GMT JULY 26, 2021

SIMULCAST ALLOWED - THAT IS WHERE TELEVISION NEWS BULLETINS ARE SIMULTANEOUSLY BROADCAST ON DIGITAL PLATFORMS, AND WHERE TELEVISION NEWS BULLETINS ARE AVAILABLE ON BROADCASTERS' DIGITAL PLATFORMS AS VIDEO ON DEMAND (VOD) IN THEIR ENTIRETY BY 0400GMT JULY 26, 2021

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NO STANDALONE ALLOWED, INCLUDING STAND ALONE ON SOCIAL MEDIA.MUST ON-SCREEN CREDIT, READING: "COURTESY OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE".

DIGITAL BROADCASTERS MUST FOLLOW THE EDITORIAL USE GUIDELINES SET OUT ABOVE

Source: INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE

Aspect Ratio: 16:9

Location: Japan

Topic: Sports

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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