4-1. Sean Manaea, con 13 ponches, silencia a Marineros y ganan los Atléticos

El abridor de los Atléticos de Oakland, Sean Manaea. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Seattle (EE.UU.), 22 jul (EFE).- El abridor Sean Manaea ponchó a 13 batedores rivales en siete entradas dominantes, el jardinero central dominicano Ramón Laureano impulsó dos carreras y los Atléticos de Oakland derrotaron 4-1 a los Marineros de Seattle en el primer partido de una gira de 10 fuera de su campo.

Manaea fue abrumador al ganar por primera vez desde el 14 de junio, después de haber perdido sus cuatro decisiones anteriores.

El dominio del zurdo combinado con la ofensiva suficiente hizo que el importante viaje por carretera de Oakland tuviera un comienzo ganador.

La mezcla de su bola rápida con una curva de barrido y un cambio permitió a Manaea conseguir 18 swings y fallos de los bateadores de Seattle. Diez de los primeros 15 outs registrados por los Atléticos llegaron con ponches, y ocho de los nueve bateadores en la alineación de Seattle se poncharon contra los Manaea (7-6), que cedió solo tres bases por bolas.

Manaea tuvo una efectividad de 4.13 en sus cinco aperturas anteriores. Fue el primer lanzador de los Atléticos en tener 13 o más ponches y permitir una carrera o menos desde Todd Stottlemyre el 16 de junio de 1995.

El receptor Tom Murphy fue el único bateador de Seattle que no se ponchó contra Manaea. En la séptima entrada, conectó un roletazo, caminó y conectó un largo jonrón solitario en un lanzamiento de 1-2 que puso 2-1 a Seattle en la pizarra.

El imparable fue uno de los tres permitidos por Manaea, quien realizó 106 lanzamientos y fue retirado del montículo después de la séptima entrada.

El relevista mexicano Sergio Romo lanzó el octavo y Lou Trivino trabajó el noveno para sacar los tres últimos "outs" del partido y dejarlo con el decimosexto rescate de la temporada.

Laureano tuvo un par de sencillos impulsadores, el segundo en la octava entrada ante su comaptriota el relevista Rafael Montero cuando los Atléticos anotaron dos veces. El primera base Matt Olson también tuvo un elevado de sacrificio en la entrada.

La primera carrera impulsada de Laureano llegó en la quinta entrada como el último de tres imparables con dos outs que anotó la primera carrera de Oakland. El roletazo de Laureano en la pierna del abridor de Seattle, Chris Flexen, permitió que el campocorto venezolano Elvis Andrus anotara.

El bateador designado Mitch Moreland y el receptor Sean Murphy tuvieron dobles consecutivos con un out en la sexta entrada, poniendo fin a la noche de Flexen (9-4).

El abridor de los marineros, que había ganado sus últimas tres aperturas, perdió por primera vez desde el 2 de junio cuando fue superado por los Atléticos. Flexen permitió dos carreras y no pudo completar seis entradas por segunda vez en 10 aperturas.EFE

rm/pdh