VÍDEO: JJ.OO/Ciclismo.- Valverde: "Será una carrera por eliminación y muy dura"

22-07-2021 El equipo olímpico español masculino de ciclismo, ya en Tokio para la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 DEPORTES RFEC



Ion Izagirre: "Habrá que estar delante y no perder la cara a la carrera"



BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El ciclista español Alejandro Valverde ha asegurado que la prueba en línea de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 será "muy dura" y, más que una carrera de estrategia, prevé que será de "eliminación" por la exigencia del trazado y por las condiciones de calor y humedad.



"Lo suyo sería que hubiese corte por delante y tener compañeros, así iríamos con más tranquilidad. Es una carrera en la que no hará falta atacar, será por eliminación por recorrido y humedad. Será muy dura", manifestó en rueda de prensa.



Valverde, que acude a sus quintos Juegos y lo hace como líder del equipo español, aseguró que estar en Tokio es un "honor y un regalo". "El recorrido es exigente y muy duro. Junto con el de Pekín, es el más duro de los Juegos que he estado", detalló.



"Coger el mando de la carrera será difícil. Habrá que estar atentos, no perder la cara a la carrera, y prefiero calor y humedad a frío y lluvia. Habrá que hidratarse y sobre todo no perder la cabeza de la carrera porque hay selecciones que están muy bien", avisó.



El murciano cree que haber ido al Tour no le ha ido mal. "Para mí lo más difícil es si en estos cuatro días tendremos tiempo de adaptarnos, pero todos los del Tour venimos igual. Son rivales muy fuertes, muchos vienen del Tour y en un gran estado de forma, será complicado pero vamos a darlo todo y a intentarlo", repitió.



"El viaje ha estado bastante bien. Hemos podido entrenar con ganas, con ilusión y hemos visto un poco el recorrido, mañana iremos a ver la llegada, y el sábado veremos si hemos llegado bien. Pero creo que después del Tour, llegamos en forma", matizó al respecto.



Además, se siente arropado por el resto del equipo --Ion y Gorka Izagirre, Omar Fraile y Jesús Herrada--, así como respetado por el resto de rivales. "Me siento arropado y querido, pero habrá gustos para todos. Es cierto que soy bastante querido entre el pelotón", comentó.



Precisamente, Ion Izagirre también prevé una carrera muy dura. "No hará falta mucha estrategia, será carrera de eliminación y lo importante es estar ahí delante e hidratarse bien para estar completos al final", comentó sobre la prueba.



Más allá de subir al mítico Monte Fuji, el techo de Japón, el puerto más exigente será el del Mikuni Pass. "Lo hemos visto, algo recuerda al Mortirolo, más corto, pero durísimo y con carretera rugosa en muchos tramos", comentó el ciclista vasco.



"Habrá que estar delante y lo más importante será no perder la cara a la carrera, habrá selecciones combativas y nosotros tendremos que estar ahí. Y el 'Bala' en un grupo reducido puede ganar por ese esprint que tiene", señaló sobre el plan de carrera.



En cuanto a la aclimatación, la ve bien. "Hemos tenido unos días de aclimatación, nos hemos sentido ya mejor todos. Cada cuerpo es un mundo, pero estamos todos con ganas e ilusión, y los que venimos del Tour venimos con un pico de forma muy bueno y creo que el sábado será una buena carrera", auguró.



