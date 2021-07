"Tengo una relación extraordinaria con López Obrador", dice Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habla durante un evento en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), este 22 de julio de 2021. EFE/Etienne Laurent

Los Ángeles (EE.UU.), 22 jul (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que tiene una "relación extraordinaria" con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de quien destacó que siente el "máximo respeto" a pesar de sus diferentes lecturas de la historia.

"Mexico y España tenemos una relación de mucho pasado, de un muy rico pasado, que evidentemente en algunas ocasiones no podemos coincidir con él. Pero lo que tenemos es un extraordinario futuro", afirmó durante una entrevista con la cadena CNN en español.

Interrogado por unas recientes declaraciones en las que López Obrador reiteró su molestia ante la negativa del Gobierno y de la Corona española de disculparse por la conquista, el mandatario español ensalzó la figura del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas (1934-1940).

"Yo siempre recuerdo, y hablándolo con él (López Obrador), que para la sociedad española el general Cárdenas fue muy importante ya que acogió a muchos españoles en el exilio como consecuencia de la Guerra Civil y de la dictadura franquista", respondió Sánchez.

Según el presidente del Gobierno español, esa contribución del país americano sirve como ejemplo de "un pasado que nos enorgullece".

"Gracias a un gobernante visionario como el general Cárdenas y, por supuesto, también a la sociedad mexicana que acogió e integró al exilio español", añadió.

Asimismo, Sánchez destacó la futura apertura de la sede del Instituto Cervantes en Los Ángeles (EE.UU.), que presentó en la ciudad californiana, como un impulso para promocionar la cultura española y unir fuerzas con la comunidad hispana de la metrópolis, "que sobre todo es mexicana".

Finalmente, el mandatario deseó "todo lo mejor" a México, inmerso en un presente "duro" por la pandemia del coronavirus.

La semana pasada, López Obrador insistió en sus "diferencias" con el Gobierno de España por no disculparse por la conquista, y con empresas españolas, que durante los últimos años "se dedicaron a saquear" el territorio mexicano.

"Tenemos con el pueblo de España una relación de mucho respeto, fraternal. Las diferencias son con el Gobierno de España y con la cúpula empresarial española. Y no generalizo, con algunos miembros de la cúpula de poder en España", expresó durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

La polémica comenzó en marzo de 2019, cuando López Obrador pidió por carta al rey de España Felipe VI y al papa Francisco que se disculparan con los indígenas por la conquista del actual México, algo en lo que sigue insistiendo a día de hoy.