S&P 500 y Dow caen ante alza de pedidos subsidios desempleo EEUU; Nasdaq avanza

Por Devik Jain y Shreyashi Sanyal

22 jul (Reuters) -Los índices S&P 500 y Dow Jones caían el jueves, tras datos que mostraron que los pedidos semanales de ayuda por desempleo tocaron un máximo de dos meses, aunque un alza de las acciones de crecimiento de megacapitalización daba algo de respaldo al Nasdaq, con gran peso tecnológico.

* A las 1445 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 30,29 puntos, o un 0,10%, a 34.766,14 unidades; el índice S&P 500 restaba 1,53 puntos, o un 0,04%, a 4.357,16 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 40,11 puntos, o un 0,28%, a 14.672,69 unidades.

* El reporte del Departamento del Trabajo mostró que el número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de desempleo aumentó en 51.000, a una cantidad desestacionalizada de 419.000. Pese a todo, es probable que el dato no implique un cambio material en las condiciones del mercado laboral y se espera otro mes de fuerte crecimiento en julio.

* "Un dato no marca una tendencia y es probable que pueda relacionarse con la preocupación por la variante Delta", dijo Cliff Hodge, de Cornerstone Wealth.

* Los inversores están muy atentos a la salud del mercado laboral, del que depende la política monetaria de la Reserva Federal, sobre todo tras una serie de altas lecturas inflacionarias que provocaron temores sobre un fin adelantado de los estímulos mientras reabre la economía.

* Los sectores económicamente sensibles del S&P 500 caían en las operaciones matinales, con un declive del 1,2% en las acciones energéticas tras subir en las dos últimas sesiones. El sector tecnológico era el que más avanzaba entre las 11 divisiones principales.

* Southwest Airlines Co cedía un 3,3% tras presentar una pérdida trimestral mayor a la esperada, contribuyendo a un descenso del 2,1% del índice de aerolíneas S&P 1500. American Airlines Group Inc reportó ganancias trimestrales, pero sus papeles bajaban un 1,9%.

* El avance del Nasdaq era respaldado por el buen desempeño de Apple Inc, Amazon.com, Facebook Inc, Alphabet Inc -matriz de Google- y Microsoft Corp.

(Editado en español por Carlos Serrano)