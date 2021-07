Simone Biles, primera deportista con emoji propio

EFE/EPA/DANIEL KOPATSCH/Archivo

Tokio, 22 jul (EFE).- La gimnasta estadounidense Simone Biles ha sido reconocida por la red social twitter con un emoji propio, una cabra vestida con un maillot rojo y con una medalla de oro colgada al cuello.

Es la primera deportista que obtiene esta distinción, un homenaje de la red "a su legado, a sus logros y a su uso de la plataforma", en la que Biles es muy activa.

La figura de la cabra, 'goat' en inglés, hace referencia al acrónimo GOAT ('Greatest Of All Time', la mejor de la historia), de uso común en las redes para referirse a grandes deportistas como Usain Bolt o Roger Fededer.

Desde hoy, al escribir en twitter la etiqueta #Simone o #SimoneBiles aparece automáticamente a su lado una cabra que hace un 'spagat', con la equipación roja que la gimnasta emplea a menudo y con una medalla de oro sobre el pecho.

La propia Biles, ganadora de cuatro medallas de oro y una de bronce en los Juegos de Río 2016 y poseedora de 25 medallas mundiales, 19 de ellas de oro, ha llevado en alguna ocasión una cabra en sus mallas de competición.

Los deportistas a los que twitter había concedido hasta ahora un emoji propio, como los jugadores de fútbol americano Pat Mahomes o Tom Brady, eran todos hombres.

Simone Biles comenzará a competir en los Juegos de Tokio el próximo domingo, en la ronda de clasificación por equipos.

La delegación de Estados Unidos anunció este miércoles que Biles y sus compañeras de selección no se alojarán en la Villa Olímpica, sino en un hotel, como medida de prevención ante el covid-19. EFE

