Senador paraguayo propone una misión militar de la ONU para la transición en Cuba

En la imagen, el senador paraguayo Sergio Godoy (d), del conservador Partido Colorado. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 22 jul (EFE).- El senador paraguayo Sergio Godoy, del conservador Partido Colorado, impulsó este jueves en la Cámara Alta un proyecto para que el Gobierno solicite a la ONU el envío de una misión militar y civil a Cuba "para el mantenimiento de la paz e inicio de la transición hacia un régimen democrático".

Tras varias horas de debate e intervenciones de legisladores de distintos partidos, la sesión en la que se estaba tratando el proyecto de Godoy se levantó por falta de quórum.

Godoy se refirió a las protestas que comenzaron en Cuba el pasado 11 de julio, a raíz de la grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

El senador denunció que en Cuba se ha usado "garrotes y represión arbitraria contra la población civil", que obligan a que "alguien tenga que mantener la paz en ese lugar".

"A los dictadores no se les pide por favor que se vayan, a los dictadores se les saca a la fuerza. No queda otra, tiene que ser la intervención de la manera que sea. La ONU no puede dar la espalda", expuso Godoy durante su turno de palabra.

Las declaraciones de Godoy, así como la propia redacción del proyecto, fueron cuestionadas por la mayoría de los senadores que intervinieron en el debate.

La también colorada Lilian Samaniego recordó que los Estados deben resolver sus disputas internas por sí mismos y que ni el Congreso ni el Gobierno pueden pedir la intervención militar en otro país.

"Paraguay ha sido siempre respetuoso de la soberanía. (El proyecto) no se ajusta a lo establecido a nuestros principios de no intervención", expuso la senadora.

El liberal Abel González señaló que la propuesta de Godoy utilizaba "términos muy fuertes" y apuntó que Cuba "siempre ha pasado la mano en la parte médica" a Paraguay.

En la misma línea se pronunció el senador Stephan Rasmussen, de Patria Querida, quien pidió "excluir la parte de la misión militar y reemplazar eso por una intervención de los organismos de derechos humanos".

La representante del Partido Democrático Progresista Desirée Masi manifestó que las misiones militares acarrean "más daño a los pueblos" e interpeló a sus colegas por no denunciar otras situaciones de violaciones de derechos humanos en distintos países.

"Mi partido considera que en Cuba hay violación de derechos humanos y al mismo tiempo considera que el bloqueo (a Cuba) es una forma de violar los derechos humanos por parte de EE.UU.", añadió.

Desde la formación opositora de izquierdas Frente Guasú manifestaron posiciones opuestas a las de Godoy y rechazaron por completo la intervención militar en Cuba y la injerencia.

El senador Carlos Filizzola calificó la iniciativa de Godoy como "una barbaridad" y negó que en Cuba haya habido "un estallido social", sino una "preocupación por esta situación de la pandemia".

"El principal problema es el bloqueo y lo que deberíamos exigir es que EE.UU. levante ese criminal bloqueo. Eso es lo que hay que exigir", agregó.

El proyecto de declaración de Godoy quedó sin votación ya que el presidente del Congreso, Óscar Salomón, levantó la sesión por falta de quórum.