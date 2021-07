R.Unido.- El Gobierno británico ordena la venta de hasta el 15% de NatWest, antiguo RBS

16-03-2021 Logo de NatWest Group. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS NATWEST GROUP



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Reino Unido ha presentado un plan para desprenderse a partir de mediados de agosto y a lo largo del siguiente año de hasta un 15% de NatWest, antiguo Royal Bank of Scotland (RBS), que tuvo que ser rescatado tras la crisis financiera de 2008 y en el que el Estado aún conserva una participación del 54,7%.



En este sentido, UKGI, el vehículo que gestiona la participación estatal en el banco, ha dado orden a Morgan Stanley para acometer a lo largo de un periodo de doce meses a contar desde el próximo 12 de agosto la venta de hasta un máximo del 15% de NatWest.



"El número real de acciones vendidas en cualquier día bajo el Plan de Negociación dependerá de las condiciones del mercado, entre otros factores", explicó UKGI, subrayando que la decisión no impide que el Tesoro británico pueda realizar otras desinversiones que logren una buena relación calidad-precio para los contribuyentes, incluso durante la vigencia del Plan de Negociación.



El Gobierno del Reino Unido acudió en 2008 al rescate de Royal Bank of Scotland (RBS) con una inyección de más de 45.000 millones de libras esterlinas (52.155 millones de euros) a cambio del 84% de la entidad, con un precio promedio de adquisición de 502 peniques por acción.



En 2020, el banco cambió su histórica denominación como Royal Bank of Scotland (RBS) por la de NatWest Group después de 293 años de la fundación de la entidad.