Rey Felipe.- Cs pide a Colau que ponga la efigie de Felipe VI en la sala de plenos

01-07-2021 El portavoz de Cs en Barcelona, Paco Sierra, y nuevo consejero del AMB en sustitución de Marilén Barceló.. El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Paco Sierra, ha instado este jueves a la alcaldesa, Ada Colau, a que coloque la efigie del Rey Felipe VI en la sala de plenos del consistorio, después que el Tribunal Supremo (TS) desestimara el recurso del Gobierno municipal. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA CS DE BARCELONA



BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)



El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Paco Sierra, ha instado este jueves a la alcaldesa, Ada Colau, a que coloque la efigie del Rey Felipe VI en la sala de plenos del consistorio, después que el Tribunal Supremo (TS) desestimara el recurso del Gobierno municipal.



"Es la obligación de un cargo público cumplir la ley", ha recordado Sierra en una rueda de prensa, en la que ha dicho que espera que la imagen esté colocada en el pleno de este mismo viernes.



Sierra ha recordado que el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, fue inhabilitado por desobediencia: "Quim Torra fue inhabilitado por no cumplir la ley, por lo que espero que el Gobierno municipal no será tan valiente ni cobarde, que sean consecuentes".



El concejal ha explicado que en el pleno pedirán exenciones y bonificaciones en las tasas de las áreas de aparcamiento en zonas azules y verdes ubicadas en las inmediaciones de los hospitales públicos.



También ha anunciado que solicitarán revisar las consecuencias del Plan de choque contra la segregación del Consorcio de Educación de Barcelona para que la concentración de alumnos vulnerables "no implique el desarraigo de su entorno familiar y vecinal".