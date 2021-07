"Renegados", las conversaciones de Obama y Springsteen se publican como libro

Portada de "Renegados" cedida por Penguin Random House. EFE

Madrid, 22 jul (EFE).- Una serie de conversaciones entre el expresidente de EEUU, Barack Obama, y el músico, Bruce Springsteen, sobre temas políticos, culturales y personales mantenidas en 2020 se publicarán en un libro que se lanzará el 4 de noviembre en España con el título "Renegados: Born in the USA", ha anunciado hoy la editorial Debate.

La obra, que publica Penguin Random House en inglés el 26 de octubre, llega tras un exitoso pódcast de ocho capítulos que se convirtió en el más escuchado en todo el mundo de la plataforma Spotify tras su estreno el pasado mes de febrero.

A lo largo de estas charlas, que duraron varios días, Obama y Bruce Springsteen comparten historias y reflexionan sobre la vida, la música y su amor por Estados Unidos, con todos sus desafíos y contradicciones.

Los dos viejos amigos, ya sea en un estudio repleto de guitarras o en un viaje en Corvette, hablan de matrimonio, paternidad, raza, masculinidad, la libertad de la carretera, la necesidad de volver a casa, de algunas de las figuras más emblemáticas de Estados Unidos y también sobre música, pasión que comparten.

Publicado en un formato de gran tamaño y profusamente ilustrado, "Renegados" contiene fotografías inéditas de las colecciones personales de los autores y material de archivo que no se ha publicado nunca, incluidas las letras escritas a mano de Springsteen y los discursos anotados de Obama.

La edición impresa en inglés, que la editorial Crown publicará en Estados Unidos y Canadá, tendrá una extensión de 320 páginas e incluirá más de 350 fotografías e ilustraciones a todo color.

Según explica el expresidente sobre su relación con el autor de "Born in the USA", disco que inspira el subtítulo del libro, "conforme han ido pasando los años nos hemos dado cuenta de que compartimos una misma sensibilidad. Con relación al trabajo, a la familia, y nuestra visión de lo que es Estados Unidos".

Por su parte, Springsteen asegura: "Tuvimos conversaciones muy serias sobre el futuro de este país, el futuro de su gente y las fuerzas destructivas y corruptas que están intentando llevárselo todo por delante".

"¿Dejaremos escapar de nuestras manos lo mejor de nosotros mismos o nos uniremos para enfrentarnos al fuego? En este libro no encontrarás las respuestas a esas preguntas, pero sí descubrirás un par de buscones que hacen todo lo posible para que empecemos a plantearnos mejores preguntas", añade el artista.