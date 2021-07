SCREENSHOT - Ratchet, el protagonista original de "Ratchet & Clank", presenta detalles animados muy elaborados en su pelaje. Foto: Sony Interactive/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

"Rift Apart" es el primer título realmente nuevo de la saga de videojuegos de plataformas "Ratchet & Clank" de los últimos ocho años: su predecesor, "Into The Nexus", había sido lanzado en 2013 para PlayStation 3. Desde entonces, ha habido muchos cambios en el apartado técnico: los gráficos son más detallados que nunca y aprovechan al máximo la potencia de procesamiento de la PS 5. Incluso el pelaje de Ratchet, el famoso protagonista de la serie, muestra detalles animados muy elaborados. Al principio del juego, Clank repara, a modo de regalo para Ratchet, un aparato llamado Dimensionador que puede abrir caminos a universos paralelos. Sin embargo, este cae en manos del villano, un robot llamado Nefarious, que lo utiliza para provocar grietas en el continuo espacio-tiempo. Todas las realidades paralelas comienzan a colapsar. Separado de su compañero Ratchet, Clank se une a una nueva heroína, Rivet, que es la contrapartida femenina de Ratchet. En el transcurso de la historia, es posible cambiar entre diferentes dimensiones, por ejemplo, para resolver acertijos que reúnen a los personajes del juego. Para las luchas vuelve a haber un amplio abanico de armas que garantiza acción a raudales. "Ratchet & Clank: Rift Apart" combina una elaborada historia con mucha acción. El nivel de dificultad aumenta lentamente, por lo que el juego también resulta muy atractivo para novatos. Además de los fastuosos gráficos, destacan los numerosos puzles y un sinnúmero de entrañables detalles a descubrir. "Ratchet & Clank: Rift Apart" está disponible en exclusiva para PlayStation 5. dpa