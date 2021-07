"Quiero disfrutar" en los Juegos de Tokio, afirma Katinka Hosszu a la AFP

La húngara Katinka Hosszu, apodada la "dama de hierro de la natación" por sus programas de entrenamiento y de competición muy densos, afirmó en una entrevista a la AFP que quiere disfrutar los Juegos de Tokio, contrariamente a lo que ocurrió en Rio en 2016, donde ganó tres oros, "pero no sentí emociones".

"Quiero de verdad vivir el momento presente en Tokio y no preocuparme del resultado final. Quiero sentir estos Juegos y simplemente estar presente", explicó en una entrevista a la AFP.

"Tengo verdaderamente la impresión de que en Rio no estaba presente. No sentí emociones cuando ganaba un título, ya que me proyectaba rápidamente sobre lo que pasaba después", añadió Hosszu.

"Es por ello que no disfruté verdaderamente cuando subí al podio o cuando escuché el himno húngaro, pues ya estaba pensando en lo que debía hacer para ganar la carrera siguiente", reveló.

En Rio, la húngara, de 32 años, había ganado cuatro medallas, tres de oro (100 metros espalda, 200 y 400 metros estilos) y una de plata (200 metros espalda).

En Tokio, participará en 200 y 400 metros estilos, así como en 200 metros espalda y en 200 metros mariposa.

Podrá de este modo igualar, o incluso superar, a su compatriota y su modelo Krisztina Egerszegi, que ganó cinco títulos olímpicos entre 1988 y 1996.

"Voy a dar lo mejor de mí misma y voy a disfrutar de lo que haga, independientemente del resultado final", prometió.

