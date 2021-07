Portaltic.-Tumblr incorpora las suscripciones de pago con contenidos exclusivos

22-07-2021 Suscripción de pago de Tumblr POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TUMBLR



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



Tumblr se ha introducido en el mundo de los contenidos de pago con una suscripción que permitirá a los seguidores acceder a publicaciones exclusivas a cambio de un precio mensual establecido por el creador.



El servicio de pago, denominado Tumblr Plus, da la posibilidad a los creadores de ganar dinero con sus contenidos originales, con la posibilidad de seleccionar cuáles quieren que sean gratuitos y abiertos para todo el público, y cuáles de pago y exclusivos para suscriptores.



Esta suscripción es opcional para el creador, que puede decidir si quiere o no participar. También puede elegir qué precio se establece para el pago mensual de los suscriptores de una serie de opciones predeterminadas.



Tumblr Plus está por el momento en fase beta, disponible solamente para un número limitado de creadores en Estados Unidos, como ha informado la plataforma en una serie de preguntas y respuestas.