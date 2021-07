Portaltic.-Miríadax, plataforma 'e-learning' de Telefónica, abre cursos en ciberseguridad y marketing digital

22-07-2021 Miríadax, plataforma 'e-learning' de Telefónica, abre cursos en ciberseguridad y marketing digital. Miríadax, la plataforma 'e-learning' iniciativa de Telefónica Educación Digital, ha lanzado nuevos cursos e itinerarios completamente 'online' en "dos de las profesiones con más futuro laboral", como son ciberseguridad y marketing digital, según ha explicado la compañía en un comunicado, incidiendo en la importancia de unos perfiles que "no se están cubriendo por falta de especialistas". POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MIRÍADAX



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



Miríadax, la plataforma 'e-learning' iniciativa de Telefónica Educación Digital, ha lanzado nuevos cursos e itinerarios completamente 'online' en "dos de las profesiones con más futuro laboral", como son ciberseguridad y marketing digital, según ha explicado la compañía en un comunicado, incidiendo en la importancia de unos perfiles que "no se están cubriendo por falta de especialistas".



La digitalización, además de contribuir a la recuperación económica y social, está permitiendo la creación de nuevos yacimientos de empleo que van unidos intrínsecamente a su implementación en las empresas. Más del 90 por ciento de las pymes está reforzando su presencia digital, lo que está generando que en diferentes perfiles se esté abriendo una brecha entre oferta y demanda.



Según el Mapa del Empleo de Fundación Telefónica, de las diez profesiones más demandadas y que no se están cubriendo por falta de especialistas, los técnicos en ciberseguridad están en lo más alto al resultar complicado encontrar talento con las competencias y habilidades requeridas. Esta área es, además, una de las más críticas, ya que cualquier compañía -del tamaño que sea- puede verse envuelta en situaciones delicadas tanto para su operativa como con los datos e información de sus clientes.



"Ya no hablamos de profesiones del futuro porque el futuro está aquí y ahora", señala Rosalía O'Donnell Baeza, CEO de Telefónica Educación Digital. "La digitalización es imparable y tenemos que estar preparados. No es posible dejar de aprender y plataformas como Miríadax nos ofrece la posibilidad a un clic de acceder a conocimientos y habilidades que se están demandando en las profesiones con más futuro", afirma O'Donnell.



NUEVOS CURSOS ONLINE



Por ello, Miriadax abre el Curso de Seguridad Informática Ofensiva (CSIO), de 235 horas, en el que los alumnos aprenderán desde conceptos fundamentales del 'hacking' ético hasta técnicas avanzadas de reconocimiento de objetivos, análisis y explotación de vulnerabilidades para realizar pruebas de penetración y auditorías de seguridad informática pudiendo llegar a desempeñar puestos como el de hacker ético, 'pentester' (experto en test de intrusión) o auditor de ciberseguridad.



Todo ello guiado por un 'e-docente' experto que acompañará a los inscritos a recopilar información pública de un objetivo utilizando para ello diferentes herramientas y servicios; a realizar un escáner de servicios, puertos y vulnerabilidades; a distinguir los falsos positivos de las auténticas vulnerabilidades; a explotar fallos sobre laboratorios y máquinas virtuales o atacar a máquinas Linux/unix, a estaciones de trabajo Windows y a servidores en distintos escenarios para que puedan practicar y el aprendizaje sea lo más práctico posible.



Otra de las nuevas profesiones que están siendo cada vez más demandadas por el mercado laboral es el marketing digital a través de nuevos canales que permiten diversificar las iniciativas promocionales de productos y servicios. Esta realidad obliga a los profesionales a actualizarse permanentemente para diseñar campañas de comunicación más eficaces que entablen una comunicación directa con el consumidor y en su lenguaje.



ESPORTS Y OTROS NUEVOS ESCENARIOS



Los 'eSports' son una muestra de estos nuevos escenarios. No solo se han consolidado en el sector de los juegos, sino también en el ámbito del marketing por su capacidad de generar vínculos. Además, los ratios de conversión que se obtienen son mayores al estar basados en su atractiva narrativa.



Por ello, Miríadax incorpora el taller 'Marketing en los eSports: cómo aprovechar las nuevas formas de entretenimiento digital', en el que a través de tres sesiones síncronas los alumnos conocerán de la mano de profesionales sus características y particularidades, así como las oportunidades para incorporar el marketing 'gamer' en una estrategia a largo plazo y cómo las marcas pueden introducirlo en su estrategia comercial.



También es importante para un experto en marketing digital conocer a fondo plataformas como Instagram. Para aquellos que deseen profundizar en los distintos tipos de formatos ('post', 'story', 'reels', etc), en las singularidades de sus políticas de moderación o en los elementos "gramaticales" y visuales propios de la plataforma, como 'stickers', emoticonos, 'hashtags' y GIFs, la Universidad de Huelva imparte en Miríadax el curso 'Instagram para futuros creadores'.



Además, esta plataforma ofrece más de 200 cursos e itinerarios, como 'Desarrollo Web Fullstack', con JavaScript y Node.js, o programas de profundización profesional de calidad, focalizados en el upskilling y reskilling, para que las organizaciones y sus trabajadores puedan desenvolverse en el actual contexto de transformación digital.