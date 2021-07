Pimpinela se pelean en el Medievo: "Hace dos reinos y un día que vivo sin él"

Fotografía cedida este jueves por Amazon Prime Video donde aparecen los hermanos Lucía (i) y Joaquín Galán durante un clip promocional para la segunda temporada de la serie "El Cid", con su éxito "Olvídame y pega la vuelta". EFE/Amazon Prime Video

Buenos Aires, 22 jul (EFE).- Los hermanos Lucía y Joaquín Galán, más conocidos como Pimpinela, se pelean de nuevo, versionando "Olvídame y pega la vuelta", su mayor éxito, para promocionar la segunda temporada de la serie "El Cid", que desgrana las andanzas del histórico Rodrigo Díaz de Vivar en la plataforma Amazon Prime.

"Hace dos reinos y un día que vivo sin él. Hace dos reinos un día que impongo mi ley. Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su honor... pero al ir olvidando, de pronto una justa volvió", comienza cantando Lucía en el vídeo con el que se anuncia el retorno de la producción sobre el héroe castellano del siglo XI.

Los Galán, nacidos en Argentina pero muy unidos a España por ser hijos de un asturiano y una leonesa y haber triunfado allí durante toda su carrera, grabaron el video en el castillo de Guadamur, del siglo XV, ubicado en la provincia española de Toledo.

“La batalla entre hermanos ha comenzado”, reza la campaña promocional, en la que los dos artistas, populares por sus particulares peleas musicales, rinden homenaje al argumento de la segunda temporada de la serie, que plasma otra lucha entre hermanos, la de los hijos del rey Fernando I de León por el reparto de sus tierras tras su muerte.

Con tintes cómicos y la letra a modo de karaoke, los Galán interpretan en el video gran parte de la canción que les lanzó al éxito a comienzos de la década de 1980, pero con los versos adaptados al particular contexto medieval.

No faltan el mítico "¿quién es?" de Lucía y el "soy yo" de Joaquín. Pero luego todo cambia.

"Porque padre dejó estas tierras para mí. Por eso vete, olvida mi escudo, mi espada, mi lanza y ríndete a Urraca", expresa Lucía entre otros cambios de la popular letra.

"Vete, olvida que existo, que fuiste mi hermano y vuelve a Castilla. Guerrea con otros, que tú para ese tienes experiencia...", concluye la renovada canción.

La segunda temporada del "El Cid", que se estrenó la semana pasada, gira en torno a las disputas que se abrieron tras la muerte del rey Fernando, por el reparto de sus tierras entre sus hijos: Sancho, garante de Castilla; Alfonso, al frente de la Corona de León; García, que reina en Galicia; Urraca, señora de Zamora y Elvira, de Toro.