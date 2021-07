Paraguay supera los 1,6 millones de vacunados en cinco meses

Un hombre recibe una dosis de la vacuna contra la covid-19 en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 22 jul (EFE).- Paraguay alcanzó este jueves la cifra de 1.677.346 vacunados con al menos una dosis, cinco meses después de iniciar su plan de inmunización y con la vista puesta este viernes en la vacunación de los adolescentes de entre 12 a 17 años con enfermedades de base.

El dato fue difundido por el Ministerio de Salud, que tiene como objetivo vacunar a unos 4,3 millones de paraguayos de los algo más de siete millones que componen la población.

Se trata del avance en el plan nacional de vacunación que este jueves fue dedicado, como la víspera, a las personas de veinte años cumplidos en adelante, tras la aplicación de dosis a los adultos mayores.

Y que continuará el viernes con la jornada denominada "Día A", la cual se presenta como "un lindo desafío", dijo hoy en una conferencia de prensa el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Héctor Castro.

"Que sea una fiesta de la salud para que estos niños reciban la vacuna en lo que es la marco del plan de vacunación", agregó.

Castro también instó a los padres o tutores legales de los menores con enfermedades de riesgo a acudir a los vacunatorios y recordó la importancia del registro en la web del Ministerio de Salud para la organización y la logística del día.

Las estimaciones iniciales de Salud apuntaban a unos 50.000 adolescentes de entre 12 y 17 años, con patologías de base, como receptores de la vacuna, sin embargo, solo hay unos 29.000 inscritos.

Castro insistió en que todos los menores deberán ir acompañados por un adulto responsable, ya que no se trata de una vacunación general sino de una excepción para adolescentes con enfermedades.

Para la vacunación de los adolescentes se exigirá el certificado médico en el que conste la enfermedad, la cédula de identidad del adulto y del vacunado, fotocopia del certificado de nacimiento y fotocopia de la resolución judicial en caso de que vaya acompañado por su tutor.

El Ministerio de Salud considera como patologías de base la obesidad, la diabetes, las enfermedades endocrinológicas, las cardiopatías, las neumopatías crónicas, las enfermedades onco-hematológicas, reumatológicas o genéticas, entre otras.

Las cifras de Our World in Data, actualizadas el 18 de julio, muestran que el 10,67 % de los paraguayos ha recibido, al menos, una dosis, mientras que el 1,98 % ya cuenta con la pauta completa.

Paraguay acumula 447.146 contagios y 14.446 fallecidos desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso.

Desde semanas atrás se constata un descenso de casos, con registros por debajo del centenar de decesos diarios, como era la tendencia, y de contagios.

El Ministerio registró en su reporte de este miércoles un total de 52 fallecidos y 879 positivos.