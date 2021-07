Oposición y oficialismo argentinos ultiman listas de candidatos a primarias

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 22 jul (EFE).- El oficialismo y la principal fuerza de la oposición argentinas ultiman este jueves el cierre de listas que deben inscribir a más tardar el fin de semana para presentarse en las elecciones primarias del 12 de septiembre, que definirán los candidatos a presentarse en los comicios legislativos del 14 de noviembre próximo.

Para la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, bastión del oficialismo y una de las jurisdicciones donde se jugará simbólicamente la elección, se han presentado las fórmula de la oposición y aún se negocian internamente las de la coalición gobernante.

Para competir en la interna de la coalición opositora denominada Juntos para esta elección -en vez de Juntos por el Cambio, con la que compitió el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) en las generales de 2019-, se presentó este jueves el vicealcalde de la capital del país, Diego Santilli, para encabezar una lista que competirá con la liderada por el neurólogo Facundo Manes.

Santilli representa a Propuesta Republicana y es apoyado por la Coalición Cívica, en tanto Manes, a la Unión Cívica Radical. Los tres partidos componen la coalición opositora.

En su discurso de lanzamiento de su candidatura a diputado, Santilli -quien es una apuesta del alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta- afirmó que los argentinos viven “un momento lleno de angustia” y “de oscuridad” y que escucha las “preocupaciones” de la población respecto de la inflación, el cierre de empresas y de escuelas.

“En la Argentina de hoy, la realidad le ganó al relato”, dijo, porque seis de cada diez chicos son pobres y en un año, cerraron 90.700 comercios y 41.200 Pymes dejando a casi 200 mil personas sin trabajo.

“La realidad la podemos cambiar”, prometió, y se apoyó en su gestión en el área de Seguridad en la capital del país, así como en la diferencia de trato durante la pandemia. “Los argentinos queremos decir basta”, aseguró.

OFICIALISMO CONTRA MACRI

En tanto, la coalición que gobierna al país desde 2019, el Frente de Todos, todavía debate sus listas en el seno de la formación, que la lideran el presidente, Alberto Fernández; la vicepresidenta y expresidenta (2007-2015), Cristina Fernández, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El presidente Fernández reivindicó este jueves la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y reconoció que en el primer Gobierno de Cristina Fernández “se amplió derechos como en la democracia no se recuerda” y que él había sido crítico de su segunda gestión, pero que “se vivió en libertad hasta el último día”.

En tanto, criticó al Gobierno de Macri: “Nos hicieron creer que el Estado estaba de más”, “nos endeudaron” y “ahora es muy impactante porque nos explican cómo arreglar al deuda”.

En el mismo acto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, delfín de la vicepresidenta, criticó este jueves la gestión anterior de la oposición en la nación -a cargo de Macri, ausente en los lanzamientos- y en la provincia -a cargo de María Eugenia Vidal, quien en esta elección pasará al distrito capitalino-.

“Se llamen como se llamen, le cambien el logo, le cambien el nombre, le cambien los colores, para los argentinos el neoliberalismo y su forma actual, el macrismo significa siempre lo mismo: ajuste, deuda, desempleo, falsas promesas”, señaló Kicillof.

Kicillof dijo no tener “duda” que el pueblo “ademas de tener confianza y de mirar al futuro”, “tiene memoria” y aseguró que “sin memoria, no hay futuro”.

En las elecciones legislativas de este año, -que se pospusieron un mes debido a la pandemia- se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, procedentes de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires; y 24 de las 72 bancas del Senado, de las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.