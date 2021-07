Ministro boliviano dice que demostrará la autoría de Áñez en las muertes de 2019

Fotografía tomada el pasado 20 de marzo en la que se registró a la expresidenta interina de Bolivia entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, Jeanine Áñez (c), al ser trasladada una prisión, en La Paz (Bolivia). EFE/Stringer/Archivo

La Paz, 22 jul (EFE).- El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, expresó que demostrará la responsabilidad de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez en las muertes de los conflictos de 2019, tras conocer que la exmandataria lo demandó por difamación.

"De admitirse la denuncia, demostraremos mediante la 'excepción de verdad' su calidad de autora o responsable del fallecimiento de más de 22 bolivianos", escribió Lima en un tuit difundido este jueves por los medios locales.

Lima prosiguió señalando que es importante "tener presente que el debate público de ideas debe ser amplio e irrestricto" y que la pretensión de la "autocensura mediante acciones penales o amenazas judiciales no es propio de una democracia".

La respuesta de Lima se debe al anuncio de Áñez sobre una denuncia contra el ministro por difamación y calumnia.

"Vierte acusaciones falsas en mi contra por medios de comunicación, a través de las redes sociales, haciendo las peores acciones difamatorias, calumniantes y denigrantes, propias de una persona sin valores atacando a una mujer sola, aprovechando su poder", indica una parte del memorial compartido por las redes sociales de la exmandataria transitoria.

El memorial hace alusión a una entrevista que Lima dio el fin de semana pasado al medio local El Deber en la que expresó que Áñez es autora o responsable de la muerte de más de 22 bolivianos en noviembre de 2019, en medio de los conflictos tras las elecciones fallidas que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, quien denunció que fue forzado por un supuesto golpe de Estado.

"Me ratifico en esas declaraciones, voy a presentar los argumentos necesarios ante la Justicia, el tema ya está en los tribunales que me da la oportunidad de demostrarle que ella es la autora y responsable de las masacres sangrientas", indicó Lima a los medios.

Áñez se encuentra detenida preventivamente en una cárcel en La Paz por acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración en el denominado caso "golpe de Estado" por el que también están detenidos dos de sus exministros y exjefes militares.

Existen tres proposiciones acusatorias que están en el Parlamento por acciones que tomó durante su Administración y otra que la Fiscalía todavía investiga por la muerte de una veintena de civiles en las protestas de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019, que pueden dar pie a juicios de responsabilidades.

Áñez solicitó esta semana una audiencia con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para exponerle su situación de reclusión por más de cuatro meses y además de hacerle conocer su situación de salud.