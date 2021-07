México pasa por encima de Francia en su estreno en Tokio-2020

México se impuso a Francia (4-1), cuya selección de fútbol no participaba en unos Juegos Olímpicos desde Atlanta-1996, este jueves en el encuentro del grupo G que se disputó en el Estadio de Tokio.

La selección mexicana, que conquistó el oro en Londres-2012, fue mejor de principio a fin ante una Francia que no cuenta en su plantel olímpico con ningún jugador de la pasada Eurocopa. Capitaneados por el veterano André-Pierre Gignac los galos sufrieron desde los primeros compases del encuentro.

En el primer tiempo no llegaron goles, pero si hubo un equipo que lo buscó más fue México. Diego Lainez fue el jugador más peligroso, regateando a los defensores franceses y poniendo pases al área que sus compañeros no acertaban a rematar a gol.

Nada más regresar del descanso, México avisó con un disparo al palo de Francisco Córdova y, solo un minuto después de esa acción, Alexis Vega (minuto 47), inauguró el marcador. De nuevo con Lainez rompiendo a su par, el centro del '10' lo cabeceó a la red el atacante mexicano.

Con Francia aturdida, Carlos Rodríguez puso un pase a la espalda de la defensa para dejar solo a Francisco Córdova (55) en su camino hacia el gol, que no falló ante el arquero Paul Bernardoni.

Pudo descontar Francia, de forma momentánea, gracias a un penal anotado por André-Pierre Gignac que a punto estuvo de atajar 'Memo' Ochoa (69). Fue un espejismo, porque México terminaría ajusticiando a los franceses en el tramo final.

Uriel Antuna (80) hizo el tercero con una buena jugada personal en la que regateó a su par antes de alojar la pelota en la red con un disparo que tocó en el palo. Y en el último minuto de añadido llegó el cuarto, obra de Eduardo Aguirre, que aprovechó un nuevo error defensivo de Francia.

El próximo domingo 25 de julio Francia buscará enderezar su camino en estos Juegos frente a Sudáfrica, mientras que México irá a por el segundo triunfo ante la anfitriona del torneo.

- Sensaciones positivas -

"Esperábamos algo más de la parte ofensiva de Francia, pero es también mérito nuestro en la parte defensiva", dijo Guillermo Ochoa al término del choque.

"Jorge (Sánchez) no los dejó desbordar, Erick (Aguirre) ganó todos los duelos a Florian (Thauvin), César (Montes) y Johan (Vásquez) muy cerca de Gignac y eso gracias a la buena presión de los medios ofensivos. No lo dejamos actuar mucho, de no ser por ese penalti", analizó el arquero mexicano.

"Tenemos un mes trabajando y adaptándonos a esa idea de juego. Todo es mas fácil con buenos jugadores y buenas personas", valoró el entrenador del Tricolor Jaime Lozano.

"El resultado fue muy abultado, pero tenemos gente muy desequilibrante", avisó el técnico Jaime Lozano tras el partido ante Francia. "Estoy muy agradecido por haber vivido esta oportunidad, no hemos ganado nada, pero viene lo mejor. Venimos con la intención de jugar seis partidos y sólo llevamos uno".

