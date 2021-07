Más de 25.000 migrantes irregulares han ingresado a Colombia este año

En la imagen, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 22 jul (EFE).- Más de 25.000 extranjeros, la mayoría haitianos que se dirigen a Centroamérica, han entrado a Colombia irregularmente en lo que va de año, por lo que el Gobierno busca nuevas estrategias que permitan mitigar este fenómeno, informó este jueves Migración Colombia.

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, detalló que los migrantes irregulares buscan llegar a Centroamérica y de allí a Norteamérica, principalmente a Estados Unidos y Canadá, pero al no tener la documentación requerida para estar en Colombia los migrantes tienen que salir del país.

"Colombia no es la causa ni el origen de la migración irregular. Sin embargo, como país nos preocupa esta situación, teniendo en cuenta que las redes de tráfico de migrantes tratan a las personas como mercancías, exponiéndolas a situaciones peligrosas, en las que, incluso, pueden llegar a perder la vida", dijo el funcionario.

Este fenómeno no es nuevo en Colombia porque los migrantes utilizan al país como lugar de paso y que incluso hay años con picos de hasta 35.000 migrantes irregulares, después de que el alcalde de Necoclí, municipio de paso a Panamá, Jorge Tobón, señalara que se está viviendo la peor crisis migratoria de la historia.

Con relación a lo que sucede en Necoclí, en el departamento de Antioquia (noroeste), Espinosa dijo que no es cierto que en el municipio permanezcan cerca de 10.000 migrantes irregulares, como alegó el alcalde antioqueño.

Según Migración, diariamente llegan a la región un poco más de 600 ciudadanos extranjeros pero que estos dejan el lugar al día siguiente y continúan su tránsito hacia Centroamérica, atravesando el golfo del Urabá en barco y adentrándose por la peligrosa selva del Darién hasta llegar a Panamá.

Espinosa también dijo que en los últimos días se reunió con autoridades panameñas, así como con la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, con el fin de buscar nuevas estrategias que permitan mitigar la migración ilegal.